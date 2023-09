Megjelent az Új Ember 2023. október 1-jei száma

A Pannonhalmi Főapátság meghívására hatnapos látogatásra hazánkba látogatott Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka. Az egyházi vezető részt vett a pannonhalmi ökumenikus konferencián (ahol többek közt előadást tartott Antoine Kambanda ruandai bíboros, kigali érsek is), valamint az Együtt a közös otthonért címmel Budapesten megtartott ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi tanácskozáson is, ahol a szervezők-résztvevők közös nyilatkozatot adtak ki. Az eseményekről szóló összefoglalóinkat, valamint a budapesti nyilatkozatot is olvashatják a lapban.

„Megváltozik a világ, elveszítjük a megszokott kényelmünket, de ettől nem kell félni. Tudomásul kell vennünk, hogy csak a valósággal való szembenézés adhat alapot bármilyen reménynek” – mondja Gelencsér András. A Pannon Egyetem rektorával – aki a napokban zajló veszprémi Katolikus Társadalmi Napok Erősek a reményben című tudományos konferenciájának egyik előadója – a klímaváltozásról és annak hatásairól beszél interjúnkban.

Sokak tanárát, magiszterét Zatykó László ferences szerzetest ötven éve szentelték pappá Pasaréten. Hivatása kialakulásában, a Kárpátalján töltött missziós éveiben, a méltán emlegetett tanárságában, a növendékek nevelésében óriási szerepe volt annak a páratlan humornak, derűnek, valamint bölcsességnek, amelyből ízelítőt kaphatunk a vele készült interjút olvasva is.

Mértékadó kulturális mellékletünkben az 1823. január 21-én a felvidéki Alsósztregován született Madách Imrére emlékezünk. A bicentenárium alkalmából idén január 19-én megnyílt az emlékév szülőfalujában. Az alsósztregovai Madách Imre Kastély Múzeumban ünnepélyes keretek között a község posztumusz díszpolgárává avatták Az ember tragédiája szerzőjét. Márciusban pedig Madách Imre életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás nyílt ugyanott. Bodnár Dániel alsósztregovai irodalmi barangolóját olvashatják a lapban.

Szent Josemaría Escrivá de Balaguer (1902–1975) spanyol római katolikus pap, az Opus Dei megalapítója. Egész életében fáradhatatlanul végezte apostoli küldetését a társadalom valamennyi rétegében. Szent II. János Pál pápa 1992-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatta. Könyvajánlónkban összegyűjtött szentbeszédeinek második kötetét mutatjuk be, amely Isten barátai címmel a Szent István Társulatnál jelent meg.

„Hosszú évek óta ritkán tapasztalható felhajtás előzte meg az egyszerű játékbabából popkulturális ikonná avanzsált Barbie-ról szóló első nagyjátékfilmet, s Greta Gerwig függetlenfilmes író-rendező nem is hazudtolja meg önmagát: nagyköltségvetésű stúdiófilmtől szokatlan bátorsággal játszadozik el a Barbie-jelenség kulturális ellentmondásaival. Beszól a habos-babos gyerekgiccsnek, a férfiközpontú társadalomnak és a profitéhes nagyvállalatnak, ám kérdés, hogy a nagy ideológiai vita közepette alkotásának marad-e saját személyisége. Érvényeset szól-e végül Barbie?" Nézőtér rovatunkban Paksa Balázs tette fel kérdéseit, s próbált azokra választ is találni a Barbie filmre, mint „jelenségre” reflektálva.

