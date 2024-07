Megjelent az Új Ember 2024. július 7-i száma

Ferenc pápa március 18-án nagybecskereki megyéspüspökké nevezte ki Mirko Štefkovićot, a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjét. Az új főpásztor szentelésére június 1-jén, a bánsági püspöki székhely Nepomuki Szent János-székesegyházában került sor.

A főszentelő Német László SVD belgrádi érsek, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke volt. A Mirko Štefković püspökkel készült interjú lapunk címoldalán kezdődik.

A püspök az Egyház küldetéséről szólva elmondta: „Nem elég csak ülnünk a plébánián. Meg kell próbálnunk elérni azokat is, akik ebben a pillanatban a mobiltelefonjukat nyomogatják, vagy a számítógépük előtt görnyednek, és keresnek valamit a Facebookon. Legyen meg a lehetőségük, hogy rólunk is olvassanak híreket.”

Bíró László nyugalmazott tábori püspök pappá szentelésének 50. és püspökké szentelésének 30. évfordulóját, valamint Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök pappá szentelésének 60. és püspökké szentelésének 35. évfordulóját ünnepelték a pécsi székesegyházban Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén, június 29-én.

A jubileumi szentmisén Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa mellett koncelebrált Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese; Ternyák Csaba egri érsek; az MKPK nagy számban jelen lévő tagjai, több nyugalmazott, valamint külhoni magyar és más nemzetiségű főpásztor.

A két jubiláló püspök a szertartáson megosztotta egymással a főcelebránsi tisztséget: Bíró László a tanító részt, Mayer Mihály az áldozati részt vezette. Az ünnepről tudósításunkat olvashatják a lapban.

A 8. oldalon adunk hírt arról, hogy június 23-án a Somogy megyei Csákányban megnyitotta kapuit a brazil alapítású, szenvedélybetegek rehabilitációját végző Fazenda da Esperança közösség első magyar háza, a Keresztelő Szent János Fazenda. Varga László kaposvári megyéspüspök – akinek az egyik álma vált ezzel valóra – mutatta be az ünnepi szentmisét és áldotta meg a házat.

1983-ban egy fiatal brazil fiú, Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos és egy német pap, Hans Stapel – akit mindenki Frei Hansnak nevez – alapította meg a „Remény családja” nevű közösséget, amelyet 2010-ben ismert el a Vatikán világi hívők társaságaként.

A ferences rend és a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből táplálkozó, brazil alapítású közösség négy kontinens 22 országában ma már 173 fazendát működtet, köztük egyet immár Magyarországon is.

Július 24–28. között nyolcadik alkalommal rendezik meg Tiszafüreden az Egri Főegyházmegyéhez tartozó Tiszafüredi Ifjúsági Találkozót (TiszaFit). Az egyik fő szervező a településen nevelkedett Gyöngy András, a Budapesti Műszaki Egyetem harmadéves hallgatója, aki idén fejezi be tanulmányait a Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment szakán. A rendezvényről a szervező tájékoztatja olvasóinkat a lap 9. oldalán közölt interjúban.

A Mértékadó kulturális mellékletben adunk hírt arról, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban június 7-én nyílt meg A főváros képtára – Művek és történetek című időszaki kiállítás, ahol százötven alkotás tekinthető meg a 19. század végétől napjainkig bemutatva a korszak kiemelkedő műveit. Mészáros Ákos írt ismertetőt a 2025. február 2-ig látogatható kiállításról.

„Nem véletlen, hogy a Budapesti Wagner-napok a Művészetek Palotájának egyik olyan hivatkozási alapja lett, amely évről évre nemzetközi publikumot vonz” – írja jegyzetében Pallós Tamás, visszatekintve az idei előadás-sorozatra, részletesen és átfogóan elemezve a produkciókat, értékelve a zenészeket, énekeseket.

Mount Machaerus – An Introduction to the Historical, Archaeological, and Pilgrim Site overlooking the Dead Sea in the Kingdom of Jordan, azaz Machaerus-hegy – Bevezetés a Holt-tengerre néző jordán királyságbeli történelmi, régészeti és zarándokhelyre címmel idén jelent meg Vörös Győző ókorkutató új, angol nyelvű ismeretterjesztő könyve az ammáni Amerikai Kutatási Központ kiadásában.

A kötetről Gianfranco Ravasi bíboros, a biblikus teológia professzora, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt recenziót az Il Sole 24 Ore című napilap irodalmi mellékletébe, melyet Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének vezetője fordított magyarra. A fordítást a Mértékadóban olvashatják.

