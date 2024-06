Megjelent az Új Ember 2024. június 16-i száma

Címlapon adjuk közre az örömteli hírt, hogy Pro Ecclesia Hungariae díjat kapott szerkesztőségünk három újságírója. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a Pro Ecclesia Hungariae díj II. fokozatát adományozta Bodnár Dánielnek, Bókay Lászlónak és Mészáros Ákosnak.

Az MKPK elnöke, Veres András püspök adta át a rangos elismerést június 4-én Budapesten, az MKPK székházában. A díjátadón jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, az MKPK tagjai és a Magyar Kurír–Új Ember szerkesztőségének közössége. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk!

Megmutatni az embereknek az Egyház krisztusi arcát címmel olvashatják összeállításunkat, amelyben újmiséseket kérdeztünk az életükről, küldetésükről.

Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Az összeállításban elsőként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újmiséseit – Alpek Gergelyt, Piukovics Dánielt, Schmotzer Kristófot és Riesz Benedeket – kérdeztük. Őket június 15-én szenteli pappá Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A küldetéséről beszélt lapunknak Gáll Szabolcs is, akit Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök szentel pappá ugyanezen a napon Szegeden.

Lapunkban interjút közlünk Csink Lóránt alkotmányjogásszal az abortusszal kapcsolatos törvénykezésről. A közelmúltban több olyan döntés született, amely egy-egy ország, illetve az Európai Unió alkotmányának szövegét érintette. Franciaországban elfogadták az abortusszal összefüggő módosítási javaslatot.

Bár az Európai Parlament csak egy állásfoglalást adott ki hasonló kérdésben, nem mellékesen azt is szorgalmazták a dokumentum megalkotói, hogy javaslatuk kapjon helyet az Európai Unió alkotmányában is. Emellett Írországban is megkíséreltek változtatni a harmincas években született alkotmányon, ebben az ügyben népszavazást is kiírtak, ám végül az ír polgárok ezt nem támogatták. Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tanárával.

A lapban többek között olvashatnak még az eutanáziával kapcsolatos időszerű kérdésekről (8. oldal), illetve a 12. oldalon arról, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid focicsapata június 2-án a madridi katedrálisban az Almudenai Szűzanyának köszönte meg és ajánlotta győzelmét.





A Mértékadó kulturális mellékletben megemlékezünk a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Nagy Gáspár születésének hetvenötödik évfordulójáról. Életének főbb színhelyei a szülőfaluján kívül Pannonhalma, Szombathely és Budapest voltak. Gimnáziumba a pannonhalmi bencésekhez járt, Szombathelyen volt népművelés–könyvtár szakos főiskolai hallgató. Volt könyvtáros, a Móra Ferenc Kiadó, a Hitel szerkesztője, végül pedig a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője.

A Barangoló rovatban Mészáros Ákos a Mecsek alján, Pécsett található pálos Szent Imre-templomról ír, a Portré rovatban bemutatjuk Csia Lajos bibliafordító életpályáját, aki többek között börtön- és utcagyerek-missziót szervezett, kórházlelkészi szolgálatot vállalt, javítóintézetben dolgozott, és számos igemagyarázatot tartott.

A Nézőtér rovatban Baranyai Béla ezúttal A fiú, aki lenyelte a világegyetemet című sorozatról írt kritikát.

Magyar Kurír