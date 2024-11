Megjelent az Új Ember 2024. november 17-i száma

Szent Mártonnak, a pannonhalmi monostor és bazilika védőszentjének ünnepén tartották a Pannonhalmi Főapátság által meghirdetett „Bazilika 800” emlékév záró szentmiséjét. Matteo Maria Zuppi bíboros, a Szent Márton-hét vendége a liturgia keretében Pannonhalma hivatásáról is beszélt. A november 11-i ünnepen jelen volt a bencés gimnázium teljes közössége. Az eseményről szóló beszámolónkat lapunk 3. oldalán olvashatják.

Címoldalon kezdődik interjúnk Forgács Alajos atyával, aki október 15-én töltötte be hetvenedik évét. 1980-ban szentelték pappá, szolgált a Palócföldön, a fővárosban Békásmegyeren és Kelenföldön, most pedig a Városmajorban plébános. Sokan a Magyar Katolikus Rádió vagy az EWTN televízió szentmise-közvetítéseiből ismerhetik őt, ugyanakkor ő az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vagyonkezelője is.

Rózsa Huba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (PPKE HTK) biblikus professzora halálának első évfordulója alkalmából szerveztek konferenciát november 5-én Budapesten, a PPKE HTK épületében. A Széchenyi-díjas legendás tanár emlékére megtartott konferenciát Kuminetz Géza, a PPKE rektora nyitotta meg, méltatva Rózsa Huba munkásságát. Mint mondta, „volt tanárunk és kollégánk egyfajta pátriárkája volt a II. Vatikáni Zsinat utáni hazai katolikus biblikus tudósoknak”.

Lapunkban interjút olvashatnak Pöltl Ákos családbiztonsági szakértővel, aki országszerte tart előadásokat, melyek célja a magyar családok önvédelmi képességének növelése a digitális térben. Rámutatott: minden harmadik nyolcévesnek van okostelefonja, és a tinédzserek átlagos napi képernyőideje nyolc és fél óra.

A szakértő felhívja a figyelmet a közösségi médiára jellemző manipulációs mechanizmusokra, és beszél arról is, milyen hatással van a képernyőhasználat a gyerekek idegrendszeri fejlődésére. Arról is szól, miért szükséges lépéseket tenni a képernyő előtt töltött idő behatárolása érdekében, és a szülők ezt hogyan tegyék meg.

A Mértékadó kulturális mellékletben Mészáros Ákos részletes tárlatbemutatóját olvashatják A Biedermeier mindennapok – Művészet és polgárosodás a 19. századi Magyarországon című kiállításról, amely 2025. február 9-éig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában.

A Nézőtér rovatban a Nemzeti Színházban bemutatott Esthajnal című, Szarka Tamás által írt, Vidnyánszky Attila rendezte cigány balladáról közöl pozitív kritikát Lőrincz Sándor. Gorkij Makar Csudrája, illetve a belőle készült A cigánytábor az égbe megy című film alapján született az előadás, amelyben a Nemzeti művészein kívül a Karaván Színház kiválóságai, a Nemzeti Táncszínház tagjai, illetve a Fővárosi Nagycirkusz művészei is fellépnek.

A CD-ajánlóban Maczkó Mária eMeRTon-, KÓTA-, Prima és Magyar Örökség díjas érdemes művész Édesanyám rózsafája – Kedves dalaim szárnyán a Kárpát-hazában című legújabb albumát szintén a kaposvári lokálpatrióta újságíró ismerteti.

