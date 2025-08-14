Megjelent az Új Ember 2026-os Kalendáriuma

A következő, 2026-os esztendőben emlékezünk meg Assisi Szent Ferenc halálának, azaz tranzitusának 800. évfordulójáról. Hónapnyitó idézeteinket az ő szellemi örökségéből válogattuk.

Regulájával Szent Benedek megszabta a monasztikus élet kereteit, meghatározta a szerzetesek számára, hogyan éljenek és haladjanak előre a hitben. Vajon ez a 6. században született szabályzat miként érvényesül a 21. század viszonyai között? Hogyan élnek ma a bencések a monostorban, mit ad a közösség az egyénnek, mit vár el tőle és miben segíti? S milyen szerepet tölt be a monostor életében az apát? Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapáttal a bencés közösség életéről beszélgettünk.

A Mecsekben megbúvó Mindenszentek kolostorban a sarutlan kármeliták közössége számára az advent tudatosan megélt napokat jelent. „A böjti idő még nagyobb csendjében készülünk az ünnepre: Isten Fia születésére, de a vele való másik nagy találkozásra is, végső eljövetelére, amikor szemtől szemben fogunk állni vele” – mondja Petra nővér. Készületükről beszélgettünk, arról a bensőséges ünnepről, amelyben minden szó, gesztus és tárgy túlmutat önmagán, s a misztériumhoz emel.

Kisiván Csaba a Kaposvári Egyházmegye papja, a plébániai unió tagjaként szolgál. Mentőtisztnek tanul, havi öt műszakot vállal ápolóként a kaposvári Sürgősségi Betegellátó Centrumban. Sokoldalú hivatásáról kérdeztük. Látogatást tettünk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató intézményében, a kecskeméti Napsugár Különleges Gyermekotthonban is.

Nem sok település van Olaszországban, ahol magyar felirat is üdvözli az utazót, de Capestrano ezek közé tartozik. Kapisztrán Szent János szülőföldjét is bemutatjuk olvasóinknak. Balázs Mihály építész a harmincéves Magyar Szentek templomáról mesélt, míg Pálffy Géza történész a magyar történelem egyik legnagyobb sorsfordulóját, a mohácsi csatát hozza közelebb olvasóinkhoz. Bán Mórral, a Hunyadi – A holló felemelkedése című sorozat írójával a történelmi regényekről beszélgettünk.

Kalkuttai Szent Teréz – Teréz Anya – 1986-ban, Szent II. János Pál pápa pedig 1996-ban járt Magyarországon A szent pápa már másodszor látogatott el hozzánk. E két fontos egyházi eseményre is visszaemlékezünk. E mellett Lénárd Ödön piarista és Olofsson Placid bencés szerzetes tanúságtevő életérő is olvashatnak a 2026-os Kalendáriumban.

Megemlékezünk Németh László íróról, Stróbl Alajos szobrászművészről – aki például a Nemzeti Múzeum előtt látható Arany János szobor alkotója –, és Hauszmann Alajos építészről is.

Archívumunkból is válogattunk: többek között Nagy Szent Leó pápa, T. S. Eliot, Városi István, Sőtér István, Franz Werfel, Kozma Imre és Károlyi Ami, egykor az Új Emberben megjelent verseit, novelláit, elmélkedéseit adjuk ismét közre. E mellett az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából is megidézzük az Új Ember korabeli számát.

Kalendáriumunk közepén 12 receptet találnak olvasóink. A hónapokat Schmidt Egon madarakról szóló írásai zárják.

Az Új Ember 2026-os Kalendáriuma megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír