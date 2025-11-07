Megjelent a Szilágyi Szabolcs prédikációt tartalmazó újabb kötetünk

„Nincs olyan, hogy lelki élet. Egy életünk van, amit lelki módon élhetünk meg. Téveszme, hogy Isten mindent megbocsát. Csak akkor tud neked megbocsátani, ha bocsánatot kérsz, illetve akkor, amikor te is megbocsátasz. Az életben csak néhány olyan helyzet van, amikor fel kell vállalni a konfliktust. Odaát nem azt fogják megkérdezni, hogy a szomszéd miért nem üdvözült…”

Hogyan függ össze istenkapcsolatunk az emberi működésmódunkkal? Meg kell-e előznie a tapasztalatnak a hitre jutást? Mi miatt elengedhetetlen, hogy az alapvető kapcsolataink rendben legyenek? Mit kezdjünk azzal, ha alkalmatlannak érezzük magunkat valamire? Miért fontos a különbségtétel a bűn és annak hatása között? Többek között ezeket a kérdéseket feszegeti a Szilágyi Szabolcs atya prédikációiból szerkesztett második kötet, melyben az elsőhöz hasonlóan bibliai üzenetekre építő, de a hétköznapok témáira fókuszáló rövid írások találhatók.

Isteni és emberi 2. – Lelki táplálék a mindennapokra Szilágyi Szabolcs újabb prédikációi nyomán című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír