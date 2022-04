Megjelent a Vigilia áprilisi száma

„Az elmúlt években a világjárvány miatt arra kényszerültünk, hogy távolságot tartsunk mindenkitől, olykor még szeretteinktől is. Különösen is a betegségben, elmúlásban volt ez fájdalmas, amikor pedig a legnagyobb szükségünk lett volna egymásra. Világunk bizonytalanná és kiszámíthatatlanná vált, amelyben még jobban meg kell becsülnünk azt a keveset, ami állandó. Tudatosítanunk kell, hogy minden pillanat egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. (…) Váljunk angyallá embertársaink, köztük az ukrán menekültek és az orosz édesanyák számára! Maradjunk hűek Krisztus teremtő és veszélyes emlékezetéhez. Maradjunk hűek ahhoz a vele való egykori találkozásunkhoz, amely a mi szívünket is lángra lobbantotta, amely minket is megszólított és magával ragadott” – írja Hortobágyi T. Cirill a szám élén közölt, Ne féljetek! A feltámadt Úr velünk van című esszéjében.

Az „Álom és valóság” című összeállításban Guba Ágoston bevezetésével és fordításában szemelvények Alexandriai Philón: Az álmokról című művéből, valamint Klaniczay Gábor: Az álmok a középkorban és Czigányik Zsolt: Utópia álom és rémálom között című tanulmánya olvasható. A témához kapcsolódik a Szép/Írás rovatban Vörös István: Az irodalom álomtermészetéről című esszéje és Bódis Zoltán: „Az álom Istentől elrendelt tudomány”. Az álom jelentősége a Kárpát-medence népmesekincsében című tanulmánya, a Mai meditációkban Lukács László: Szent John Henry Newman: Gerontius álma és a Szép/Művészetben Lázár Kovács Ákos: Dokumentum, fikció, művészet. A filmálom természetrajzáról című írása. Az Egyház a világban rovatban Beer Miklós, Gulyás Péter, Paksy Eszter és Zátonyi Maura válaszol a „Milyen egyházról álmodom?” kérdésre.

A Vigilia beszélgetése rovat Bernáth László és Tőzsér János vitáját közli Teizmus versus agnoszticizmus címmel. A folyóirat szépirodalmi részében Szijj Ferenc, Lapis József, Szlukovényi Katalin, Jász Attila versei és Darvasi László novellája szerepel.

A Kritika rovatban Ónya Balázs elemzi Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra című kiadványt, Kisantal Tamás pedig Jonathan Franzen: Keresztutak című regényét méltatja. A Szemle rovatban Lev Tolsztoj: Anna Karenyina, Szlukovényi Katalin: Álomkonyha, William A. Meninger: Ha Istent keresed, kedves barátom. A szemlélődő imádság útján egy régi mester nyomában és Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás című könyvéről találunk ismertetőket.

A Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír