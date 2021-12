Megjelent a Vigilia decemberi száma

„A karácsony mérhetetlen súlya és finomsága abból fakad, hogy a látszólag pehelysúlyú és apró újszülöttben keresztény meggyőződés szerint magának Istennek a valósága van jelen ténylegesen. Karácsonykor a legfőbb és legteljesebb valóság kér helyet magának a világ körülményei között, olyan módon, ahogyan azelőtt sosem. Ennek a minden korábbitól elütő, semmilyen előzményből le nem vezethető, noha minden korábbival szervesen összefüggő jelenlétnek a súlya és finomsága később a meglett felnőtt szavait és tetteit is átjárja: már-már könnyed minden, amit mond és tesz, ám egyúttal mérhetetlen súllyal is rendelkezik. Jézus maga az őszinteség: minden mondata és cselekedete a legtisztább valóság, nem gátolja és nem árnyékolja be semmi, s mivel leplezetlen nyíltságból fakad, súlyossága ellenére is friss és üde. Éppen ezért meg is kívánja az őszinteséget, a nyíltságot és a súlyos valóság terhét elbíró frissességet. A karácsonyi gyermeket nézve vajon milyen szívvel tekinthetünk gyermekeinkre – milyen világba vezetjük be őket, és miként viszonyulunk hozzájuk?” – teszi fel a kérdést Görföl Tibor főszerkesztő A gyermekeink című vezércikkében.

Kondor Péter: „Isten irántunk való szeretete” címmel írt karácsonyi elmélkedést, majd Tomáš Halík: „Töredelmes szívvel…” A bántalmazások botránya az egyházban című, a kelet- és közép-európai egyházak szeptember 21-én Varsóban rendezett gyermekvédelmi konferenciáján elhangzott előadását olvashatjuk.

A Vigilia immár hagyományos körkérdésének az idei témája: Száz éve született Pilinszky János, amelyre ezúttal is jeles szerzők válaszoltak: Ács Pál, Cseke Ákos, Dávid Katalin, Dombrovszky Linda, Fabiny Tamás, Fekete Balázs, Gelencsér Gábor, Győrffy Ákos, Hankovszky Tamás, Hidas Zoltán, Horkay Hörcher Ferenc, Iancu Laura, Kenyeres Zoltán, Kereszty Rókus, Kuklay Antal, Mártonffy Marcell, Oravecz Imre, Radnóti Sándor, Sándor Iván, Selyem Zsuzsa, Sepsi Enikő, Székely János, Thimár Attila és Tóth Sára.

A folyóirat szépirodalmi részében Pilinszky János eddig kiadatlan verses meséje és naplófeljegyzései mellett Halmai Tamás: Pilinszky-olvasatok című verselemzései, Fenyvesi Félix Lajos, Vörös István, Méhes Károly versei és Ferdinandy György prózája szerepel.

Az Egyház a világban rovatban Erdő Péter, Martos Levente Balázs, Seszták István, Jáger Eszter és Barlay Tamás tekint vissza a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, a Napjaink rovat pedig Kiss Gábor: Új fejezet a II. Vatikáni zsinat recepciójában: a 2021–2023-as szinódusi folyamat című írását közli.

A Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír