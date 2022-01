Megjelent a Vigilia januári száma

„A katolikus egyház szempontjából aligha lehet időszerűbb és nagyobb vitákat, egyúttal pedig nagyobb fokú meglepettséget is kiváltó kifejezést állítani a 2022-es év elejére, mint a szinodalitást. (…) több helyi egyházban már évek óta zajlanak szinodális jellegű folyamatok előkészületei, s most e kezdeményezéseknek valamiképpen be kell ágyazódniuk az egyetemes egyház szinodális tájékozódásába. Különösen tanulságos ebből a szempontból az ausztrál katolicizmus esete, hiszen Ausztráliában oly aprólékosan előkészített és oly körültekintően lebonyolított eseménysorozat kezdődött meg ősszel, hogy az sok-sok országnak például szolgálhat” – írja Görföl Tibor főszerkesztő Szinodalitás című vezércikkében.

A katolikus egyház Ausztráliában és Óceániában című összeállításban Domaniczky Endre: Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia, Peter John McGregor: A szinodalitás és az ausztrál katolikus egyház, Tamás Ignác: A Dél Keresztje. Monasztikus panorámakép az ausztrál kontinensről és Ennio Mantovani: Tudás és erő Új-Guineában című tanulmánya olvasható. A témához kapcsolódik A Vigilia beszélgetése rovatban Görföl Tibor interjúja Mark Coleridge brisbane-i érsekkel, a Napjainkban közölt részletek George Pell bíboros börtönnaplóiból és Zalán Márk: A kortárs ausztrál film tendenciái című írása a Szép/Művészet rovatban.

A folyóirat szépirodalmi részében két ausztrál költő, Les Murray és Kevin Hart néhány verse mellett Séllei Nóra: Katherine Mansfield: modern egyéniség, modernista írónő című tanulmánya, Juhász Anikó, Zsille Gábor és Acsai Roland versei, valamint Patak Márta novellája szerepel.

Az Esszék címmel indult új rovat Máté-Tóth András bevezetőjével közli John Rawls: A vallásomról című írását.

A Kritika rovatban András Tamara elemzi Borbély Szilárd: Kafka fia című posztumusz könyvét, a Szemle rovatban pedig a Vasadi Péter összes verse I. (1961–1987) című kiadványról, Tar Sándor: Lassú teher, Elisabeth Lukas: Viktor Frankl gondolatai hitről és Istenről és Tóth Tamás: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből című könyvéről találunk ismertetőket.

A Vigilia megújult honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír