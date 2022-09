Megjelentek az Új Ember 2023-as naptárai

Sokan nem várják meg a januárt, hanem már jó előre megvásárolják következő évi naptáraikat. Az Új Ember 2023. évi naptárait is elérhetik kedves vásárlóink. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Naptáraink nem csak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2023-as Új Ember Kalendárium is elérhető.

Könyveink, naptáraink megvásárolhatók a könyvesboltunkban – Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7-8. (Nyitvatartás: Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9-17-ig, szerdán 10-18-ig) –, de kiadványainkat a webbolton keresztül online is meg lehet rendelni.

