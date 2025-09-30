Megjelentek az Új Ember 2026-os naptárai

Kultúra – 2025. szeptember 30., kedd | 19:30
2

Még három hónap, és beköszönt az új év. Már most érdemes tervezni a 2026-os esztendőre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltunkban és online is meg lehet vásárolni.

Kedves vásárlóink már elérhetik az Új Ember 2026. évi naptárait. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Sőt, idén is készültünk forgatós falinaptárral, ez a jövő héttől lesz megvásárolható.

Naptáraink nemcsak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is.

Emellett a 2026-os Új Ember Kalendárium is elérhető.

A ferencesek és velük együtt az egész Katolikus Egyház 2023 óta tartó jubileumi ünneplése (a megerősített regula, a grecciói karácsony, a stigmatizáció, a Naphimnusz születése) 2026. október 4-én jut el a csúcspontjára, amikor a szeráfi atya tranzitusára emlékezünk. Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a Kalendárium hónapnyitó írásait az ő életművéből válogattuk. Januárban például ezt olvashatjuk:

„Mindannyian figyeljünk, testvéreim, a jó pásztorra, aki vállalta a kereszt gyötrelmét juhai megmentéséért. Az Úr juhai követték őt a szorongattatásban és üldöztetésben, szégyenvallásban és éhségben, erőtlenségben és kísértésben és minden más megpróbáltatásban, s mindezek elviseléséért örök életet nyertek az Úrtól. Nagy szégyen tehát ránk, Isten szolgáira, hogy míg a szentek cselekedték a nagy tetteket, mi csupán tetteik hirdetésével akarunk dicsőséget és tiszteletet kivívni magunknak.”

Emellett a forgatós falinaptárunkat is az évforduló jegyében állítottuk össze, hiszen a képek a „Poverello” szülővárosát, Assisit ábrázolják. A változatosság kedvéért a külső terek után mindig egy templombelső következik.

Az asztali naptár, a falinaptár, a zsebnaptár, a forgatós falinaptár és a Kalendárium megvásárolható könyvesboltunkban – Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. (Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig) –, vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

#könyv- és filmajánló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató