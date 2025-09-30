Megjelentek az Új Ember 2026-os naptárai

Kedves vásárlóink már elérhetik az Új Ember 2026. évi naptárait. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Sőt, idén is készültünk forgatós falinaptárral, ez a jövő héttől lesz megvásárolható.

Naptáraink nemcsak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is.

Emellett a 2026-os Új Ember Kalendárium is elérhető.

A ferencesek és velük együtt az egész Katolikus Egyház 2023 óta tartó jubileumi ünneplése (a megerősített regula, a grecciói karácsony, a stigmatizáció, a Naphimnusz születése) 2026. október 4-én jut el a csúcspontjára, amikor a szeráfi atya tranzitusára emlékezünk. Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a Kalendárium hónapnyitó írásait az ő életművéből válogattuk. Januárban például ezt olvashatjuk:

„Mindannyian figyeljünk, testvéreim, a jó pásztorra, aki vállalta a kereszt gyötrelmét juhai megmentéséért. Az Úr juhai követték őt a szorongattatásban és üldöztetésben, szégyenvallásban és éhségben, erőtlenségben és kísértésben és minden más megpróbáltatásban, s mindezek elviseléséért örök életet nyertek az Úrtól. Nagy szégyen tehát ránk, Isten szolgáira, hogy míg a szentek cselekedték a nagy tetteket, mi csupán tetteik hirdetésével akarunk dicsőséget és tiszteletet kivívni magunknak.”

Emellett a forgatós falinaptárunkat is az évforduló jegyében állítottuk össze, hiszen a képek a „Poverello” szülővárosát, Assisit ábrázolják. A változatosság kedvéért a külső terek után mindig egy templombelső következik.

Az asztali naptár, a falinaptár, a zsebnaptár, a forgatós falinaptár és a Kalendárium megvásárolható könyvesboltunkban – Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. (Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig) –, vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír