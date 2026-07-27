Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai

Kultúra – 2026. július 27., hétfő | 20:47
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Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltunkban és online is meg lehet vásárolni.

Kedves vásárlóink már elérhetik az Új Ember 2027. évi naptárait. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Ebben az évben is elérhető a forgatós falinaptár.

Naptáraink nemcsak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is.

Emellett a 2026-os Új Ember Kalendárium is elérhető.

„Róma mindannyiunk hazája” – olvassuk Lászai János sírfeliratán, a Santo Stefano Rotondo-bazilikában. Aki járt már az Örök Városban, biztosan vissza-visszavágyik oda, ahol az Egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondoltuk úgy, hogy forgatós falinaptárunkhoz azokból a fotókból válogatunk, melyeket munkatársaink készítettek. Hátha Kedves Olvasóink is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik.

Az asztali naptár, a falinaptár, a zsebnaptár, a forgatós falinaptár és az Új Ember Kalendárium megvásárolható könyvesboltunkban – Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. (Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig) –, vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

#könyv- és filmajánló #Vatikán

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