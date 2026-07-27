Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai

Kedves vásárlóink már elérhetik az Új Ember 2027. évi naptárait. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Ebben az évben is elérhető a forgatós falinaptár.

Naptáraink nemcsak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is.

Emellett a 2026-os Új Ember Kalendárium is elérhető.

„Róma mindannyiunk hazája” – olvassuk Lászai János sírfeliratán, a Santo Stefano Rotondo-bazilikában. Aki járt már az Örök Városban, biztosan vissza-visszavágyik oda, ahol az Egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondoltuk úgy, hogy forgatós falinaptárunkhoz azokból a fotókból válogatunk, melyeket munkatársaink készítettek. Hátha Kedves Olvasóink is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik.

Magyar Kurír