Megnyílt a PüspökVác látogató- és rendezvényközpont

Az átadón részt vett és köszöntőt mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Rétvári Bence, a terület országgyűlési képviselője. A beszédeket követően a vendégeknek lehetősége nyílt a felújított épület tereit bejárni.

A barokk kori váci püspöki palota egykori gazdasági épülete az elmúlt két évben komoly átépítésen ment keresztül. A felújítás keretében az épülettömb terei átszerveződtek és új funkciókat kaptak, hogy alkalmasak legyenek konferencia- és rendezvényfeladatok ellátására: 150 fős konferenciatermet, kápolnát, központi konyhát, kávézót, stúdiót alakítottak ki, és itt fogadják majd a püspöki palota és a székesegyház megtekintésére érkező látogatókat is. Ezenfelül megújultak az épület gépészeti és elektromos rendszerei. A kétmilliárd forintos beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg.

Vácon a Galamb utcában található tömb a püspöki uradalom gazdasági épülete volt egykor, eredeti nevén kulcsárház, mely egyfajta gazdasági portaként működött, s amelyben présház, kocsiszín és bognárműhely is helyet kapott. Az épületet 1853-ban átalakították és összekötötték a püspöki palota alatti kétszintes pincével, amely terménytárolásra és borospinceként szolgált.

Az épületben az elmúlt évtizedekben raktárak, irodák, garázsok voltak. Az utolsó beavatkozás a 90-es évek elején történt, amikor az oktatási szárnyat alakították ki. Ezt követően már jelentősebb átalakítás vagy felújítás nem történt, az épület vizesedett, állapota leromlott, további hasznosításra alkalmatlan volt. A Váci Egyházmegye 2019-ben döntött arról, hogy az épület teljes felújításával egyben új feladatot is kapjon.

Az átadón Marton Zsolt váci püspök köszöntötte a résztvevőket, majd Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Rétvári Bence, a terület országgyűlési képviselője méltatták a beruházás jelentőségét a Váci Egyházmegye és a város, valamint a térség életében.

Soltész Miklós kifejezte örömét, hogy Vácon egy új egyházi épületet adhatnak át, amely több szakember, szervezet munkájának és összefogásának köszönhetően valósult meg. Erre a közösségi együttműködésre van szüksége a magyar társadalomnak, hogy megvédje értékeit, hangsúlyozta az álltamtitkár. Rétvári Bence kiemelte, hogy Vác városa mindig fontos szerepet töltött be az ezeréves magyar történelemben, különösen a középkori és barokk-kori Magyarországon és ennek a pozíciónak az elérésében elévülhetetlen érdemeket szereztek az egyházmegye püspökei. „Az új rendezvényközpont megépítésével olyan létesítmény jött most létre, amely nemcsak szép és impozáns, de modern és megfelelően felszerelt is és amely sokakat fog Vácra vonzani”– mondta a képviselő.

Az ünnepségen jelen volt Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője és Matkovich Ilona, Vác polgármestere is. A programban Bogányi Tibor, gordonkaművész működött közre, akinek a családja váci kötődésű. A köszöntőket követően a vendégeknek lehetősége nyílt a felújított épület tereit bejárni.

Az új PüspökVác Látogató-és Rendezvényközpont feladatai és funkciói szerteágazóak. Több más turisztikai célponthoz hasonlóan immár Vácon is megfelelő tájékoztatással, jegykiadással tudják fogadni a látogatóközpontban az egyházmegye kincseit felkereső turistákat, akik innen indulhatnak majd a Palota és – a későbbiekben szintén megújuló – váci Nagyboldogasszony-székesegyház vezetett látogatásaira. A visszatérést követően pedig emléktárgyak vásárlására, egy kávé elfogyasztására nyílik alkalom.

A zarándokcsoportok számára nyitott kápolna a látogatáshoz kapcsolódó közösségi ima és kisebb liturgia megtartására is alkalmas tér.

A rendezvényközpont 150 fős konferenciaterme három szekcióteremre bontható, hangosítással, projektorokkal felszerelt. Belső egyházi rendezvények és külső céges rendezvények számára is szívesen ad helyet, valamint segítséget a rendezvények lebonyolításában.

A központ főzőkonyhája 600 fő maximális kapacitással ki tudja szolgálni a püspökség központi intézményeinek igényeit és a helyszíni rendezvények catering igényeit is.

A PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont integrált működésre törekedve szállásigényeket is ki tud szolgálni az épülettömbhöz kapcsolódó, 2021-ben átadott Migazzi Vendégházzal (28 fős kapacitás), valamint az 5 perc sétára található Althann Vendégházzal (62 fős kapacitás) együtt. Mindkét vendégházban további szekciótermek vehetők igénybe, vagy azok kisebb létszámú, önálló rendezvények megtartására is bérbe vehetők.

A látogatóközpont szívesen fogadja a zarándokokat, a Vác városába kulturális programokra érkező turistákat, kirándulókat, valamint a Duna bal partját kerékpárral felfedező aktív túrázókat is.

A turisztikai nyitás jegyében az egyházmegye hívők és nem hívők számára is lehetőséget szeretne teremteni arra, hogy a püspökség szellemiségébe betekintsenek, és egyben jobban megismerjék a Katolikus Egyház történetét és értékeit. Az egyházmegye tárgyi értékeit minőségi módon kívánják bemutatni a nagyközönség számára. Céljuk továbbá az élménynyújtás, ismeretterjesztés, közösségteremtés.

„Új látogatóközpontunk eszköz a kezünkben küldetésünk megvalósításában, amelynek célja elsősorban Krisztus üzenetének az átadása. Isten áldja meg mindazokat, akik majd itt dolgoznak ezért a célért, és azokat is, akik ide érkeznek – minden jóakaratú embert, bármilyen háttérrel jöjjenek is. Legyen számukra ez a hely találkozás Isten szépségével, jóságával és szeretetével. Ha ezt tudjuk közvetíteni, akkor érdemes volt megújítani az épületet!” – mondta el Marton Zsolt püspök az átadón.

A megyéspüspök az átadón méltatta elődje, Beer Miklós nyugalmazott váci püspök érdemeit az egyházmegye lelki megújulásának elindításában és bejelentette, hogy a konferenciatermet a nyugalmazott püspökről Beer Miklós teremnek nevezik el.

Az új látogató-és rendezvényközpont elnevezésének magyarázatához Vác város történelméhez kell visszanyúlni. A 13. században a királyi városok mellett a püspöki városok is önálló fejlődést mutattak, amelyek a püspököktől nyerték szabadalmaikat. A püspöki város elnevezés értékes jogi tartalommal bírt. Gróf Althann Károly püspök a 18. század elején Vác városát két részre osztotta, hét nyolcada a püspöké, egy nyolcad része a káptalané, azaz az egykori püspöki tanácsadó testületé volt. Mind a két városrésznek saját bírája és tanácsa volt. Hivatalos elnevezésük Püspök-Vác és Káptalan-Vác város volt, amelyek 1859-ben egyesültek.

„A PüspökVác egy új brandként jelenik meg Vác turisztikai kínálatában terveink szerint. Az elnevezés arra az időre utal, amikor Vác városát a katolikus püspökök arisztokrataként, gazdaságszervezőként, művészetpártolóként, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatokkal bíró meghatározó személyiségként jelentősen gazdagították” – mondta el Bozóky Anita, a Váci Egyházmegye turisztikai vezetője.

A bontás és felújítás során régészeti szakfelügyelet kíséretében több megvédendő építészeti elemet tártak fel. A legizgalmasabbak ezek közül a középkori elemeket is tartalmazó pince- és városfal-maradványok, amelyek dokumentációja ismert volt ugyan, de betonkoszorú fedte őket, ami miatt nem voltak megközelíthetőek. A felújítás során azonban ezek kibontásra kerültek, a megfelelő feltárás és megóvás érdekében pedig a kiviteli terveket módosították. A feltárás során előkerült leletek (pénzérmék, néhány faragott kő- és falmaradvány) állami tulajdonként a városi múzeumba kerülnek.

A tervezési és műszaki felügyeleti feladatokat az OPTISOL Mérnöki Kft. látta el a Váci Egyházmegye megbízásából és a „Váci római katolikus egyházi épületek fejlesztése” (EGYH-EOR-20-P-0092) című pályázat – Hitéleti konferencia és látogató-központ felújítása, átalakítása és bővítése a Galamb utcában elnevezésű projekt keretében.

Ádovics Éva építészmérnök, az épület tervezője így nyilatkozott: „A kápolna építészeti megfogalmazása a mi hitvallásunkat is kifejezi: a meglévő épület robusztus kőfalainak oltalmazó karjaiból nő ki a múltból építkezve, azt tiszteletben tartva, mégis a jövőt elővetítve tud teljesen új, korszerű lenni. A napi fáradtság után jóleső érzés lesz a letisztult, erőt és nyugalmat sugárzó falai között megpihenni, feltöltődni, új erőt és lelki békét nyerni.”

