Megnyílt a székesfehérvári püspökség Adventi Udvara

Az előkészület idén is a hagyományos koszorúkészítéssel kezdődött a látogatóközpontban. A püspökség udvarán felállított karácsonyi faházakban a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében az ünnepig vásár várja az érdeklődőket, a Katolikus Karitász és a Gyermekvédelmi Központ sátrában pedig a segíteni vágyókat várják, itt adományozásra nyílik lehetőség. A kisgyermekes családok örömére az udvarban a megszokott módon felállították az életnagyságú betlehemet, van játéksarok és karácsonyi játékudvar, sőt szelfisátor is. Idén is elérhető az adventi imafüzet és szép, képes karácsonyváró kártyák szentírási idézetekkel.

Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor Spányi Antal püspök arra biztatott, ébresszük fel újra szívünkben az Isten utáni vágyat, hogy megtaláljuk a békénket és megújulhasson az életünk. „Vártuk már ezt az adventet, készülődtünk szívünkben, lelkünkben, és láttuk, hogy már az utcákon, tereken és az Adventi Udvarban is elindult a készület, hogy az ünnep igazi lényegére hangoljon. Az advent az év egyik legfáradságosabb időszaka. A hívő emberek korán kelnek, hogy elmenjenek a roráte szentmisékre, hogy az Istennel való találkozással kezdjék a napjukat. Takarítani kell, és bevásárolni az ünnepre, sok mindenkinek próbálunk örömet szerezni ajándékok beszerzésével. Mindenki érzi, valami készül, valami történik” – fogalmazott a főpásztor.

Biztos tudásunk van arról, hogy készülni kell. Ennek eredete, hogy bár az ősbűn eltávolította az embert Istentől, Ő megígérte a Megváltót. Érkezését minden kor embere várta és várja ma is. A Megváltó útját azonban elő kell készíteni. Ahogyan régen, úgy ma is. Mindannyiunknak tennünk kell ezért. „Jó volna elgondolkodni csöndességben, a gyertya meggyújtása mellett, hogy mitől kellene megszabadulnunk, ami vitát, békétlenséget, elégedetlenséget szül a szívünkben. Mit tudunk tenni azért, hogy vidámak és békések legyünk?

„Legyen az első adventi hét feladata az, hogy végiggondoljuk: mi az, amin változtatnunk kell ahhoz, hogy a szeretet, Jézus közelsége határozza meg napjainkat? Ő hoz fényt életünkbe és szívünkbe, ezt jelképezi az elsőként meggyújtott gyertya lángja” – fogalmazott a főpásztor, aki a közös gyertyagyújtás után megáldotta a családok koszorúit is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír