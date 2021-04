Megtartották a Szalézi Család Napját Péliföldszentkereszten

Az eseményt tartományfőnöki köszöntő nyitotta, majd az egyes szalézi ágak, illetve rendházak képviselői beszéltek életükről, kezdeményezéseikről, terveikről. Szó esett a 2021-es év kiemelt témáiról, aktuális jubileumairól (Albera-év, Szent József-év), a tartományban folyó jelentősebb építkezésekről (a nyergesújfalui iskola bővítéséről és a menza felújításáról, az óbudai oratóriumról, a kazincbarcikai műhelyépületről, a szombathelyi kripta bővítéséről). A tartományfőnök kiemelte azt az értékes segítséget, amit egyes intézmények, plébániák csoportjai, közösségei nyújtottak a járvány idején, végül pedig köszöntötte a legidősebb magyar szalézi papot, a 81 esztendős Szikszay Sándort, valamint a 100 éves Annuska nővért, illetve Hamza Pálné szalézi munkatársat, aki 93. évében jár.

A Segítő Szűz Mária Leányai (Don Bosco Nővérek) részéről Carolina Costabile nővér beszámolója elején megemlítette a tordasi iskola átvételét, majd hozzátette, hogy szeptembertől átveszik a maklári iskolát is, ahol – hasonlóan a tordasihoz – szalézi karizmára vágyó katolikusokkal találkoztak. Örömmel jelezte, hogy van egy novíciájuk Castel Gandolfóban, egy posztulánsuk és egy jelöltjük is. Végül egy rövid videón keresztül mutatta be a nővérek életét.

A magyar szalézi munkatársak képviseletében Marillai Andrea koordinátor vette át a szót. Kiemelte a személyes jelenlét fontosságát, amiből sajnos éppen a legkevesebb volt ebben az időszakban, de mint mondta, ennek ellenére igyekeztek találkozásokra sort keríteni akár személyesen, akár online formában. Elmondta azt is, hogy országszerte mintegy ötven fő készül jelenleg szalézi munkatársi hivatásra. Bángi-Magyar Anna, az egyesület titkára kiemelte a kapcsolattartás fontosságát a szórványban élő munkatársakkal, majd szólt az őszre tervezett régiós találkozóról.

A volontáriákról (VDB) Kukuczka Robert atya, a Szalézi Család ezen ágának asszisztense beszélt. A világban mintegy 3800 nővér van jelen, akik nem közösségben, hanem a világban, „titokban” élnek megszentelt életet, és akik közül Magyarországon jelenleg csak három aktív tag van, ezért intézményileg a szlovák volontáriákhoz tartoznak. Kérte a Szalézi Család tagjait, hogy imádkozzanak újabb hivatásokért.

Németh Ádám az egykori szalézi növendékek egyesületéről beszélt, amelynek magyarországi létrehozásán egy ideje aktívan tevékenykedik.

Ezt követően az egyes szalézi házak igazgatói számoltak be tevékenységeikről. Elsőnek Csány Péter atya vette át a szót, aki rámutatott a lelkipásztori helytállásra, a rendtársak munkájára a járvány idején.

Gnana Pragasam De Rossi Raja tartományi vikárius atya először a péliföldszentkereszti temető kibővítéséről szólt, majd a szalézi közösség lelkipásztori területeit részletezte. Kazincbarcikáról Ábrahám Béla rendházigazgató elmondta, hogy egy régi projektet hívtak életre „Műhelyiskola – az utolsó utáni esélynek is adjunk még egy esélyt” néven. Szó esett arról is, hogy Sivadó Balázs a „hittanprojekttel” foglalkozik, hogy a hittan ne csak egy unalmas tanóra legyen, valamint arról, hogy 2020. december 17. óta Vitális Gábor atyának köszönhetően az egész közösség együtt lakik az új rendházban.

Claudius Misquitta atya az újpesti szalézi rendházban zajló munkáról szólt, amely szervezetileg Péliföldszentkereszthez tartozik, és amely három budapesti templomot lát el, a Baross utcait, az Újpest-Megyeren található templomot és a Clarisszeumot.

Az óbudai fejleményekről Tran Dinh Biet Pál, a rendház vikáriusa, templomigazgató beszélt. Elmondta, az óbudai intézmény tanulmányi házként is működik: három kispap van, akik teológiát tanulnak (Kovács Sándor, Emmanuel és Tóth Péter). Sok programot (animátorképzés, hittan) online valósítanak meg. Jani Áron testvér röviden szólt az óbudai építkezésekről is, a várhatóan nyáron befejeződő munkálatok aktuális állásáról mutatva néhány képet.

A tartományfőnök zárszavában emlékeztetett, a péliföldszentkereszti búcsú május 9-én lesz szabadtéri szentmisével és a kibővített temető megáldásával, május 24-én (pünkösdhétfőn) pedig Kővári László pappá szentelése várható Kazincbarcikán.

Az eseményről szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotók: Szalézi.hu



