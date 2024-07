Merjünk próféták lenni! – A Görögkatolikus Metropólia családtábora Balatonföldváron

A hagyományokhoz híven Balatonföldváron találkoztak a görögkatolikus testvérek július közepén, hogy ismét tartalmas hetet töltsenek el együtt, közösen megélve hitüket.

A több mint 400 résztvevő a Görögkatolikus Metropólia egész területéről érkezett, hogy régi barátokat köszöntsön, és akár újakat is szerezzen magának. Erre próbálta ugyanis ösztönözni Terdik János pasztorális helynök az első estén a nyaralókat: a vecsernye után arra kért mindenkit, hogy keressék egymást, és azok társaságát is, akiket esetleg még nem ismernek. Fűzzéük szorosabbra kapcsolatunkat Istennel és általa embertársaikkal is.

A gyerekeknek és a felnőtteknek párhuzamosan tartottak programokat, de nem volt ritka az sem, hogy egy-egy szülő mégis inkább a kézművesfoglalkozáson kötött ki. Amíg a szitakötők, a nemezrókák és a varázspálcák készültek, addig délelőttönként a felnőtteknek előadásokkal készültek a szervezők.

Bariné Kazai Zsuzsanna Montessori-pedagógus a pozitív fegyelmezésről adott elő a résztvevőknek; L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus és mentálhigiénés szakember Az érem két oldala – a normatív krízisekről címmel osztotta meg tapasztalatait; illetve Fekete András atya és felesége, Feketéné Kiss Mária tisztelendő asszony tanúságtételét hallgathatták meg a résztvevők.

Nem feledkeztek meg a tinédzser korosztályról sem: a fiatalok Domokos Zsolt ifjúságpasztorációs referens önismereti foglalkozásán vehettek részt többször is, ahol közösen keresték önmagukat, céljaikat, példaképüket – és persze a mindennapi életükben a Jóistent.

Az Artist Company Tűzzsonglőr Társulat gólyalábas előadását is láthatták a táborozók, ahol egy „igazi” kígyóval küzdöttek meg a gyerekek, óriáslabdával röplabdázhattak, búcsúajándékként pedig lufit hajtogattak nekik a bűvészek.

Szerdán érkezett Kocsis Fülöp érsek-metropolita, aki az esti vecsernyét, majd csütörtök reggel a Szent Liturgiát végezte; emellett a hívekkel beszélgetett, akár kötetlen témákról, akár teológiai kérdésekről.

Szerda este Seszták István főhelynök borbemutatóval egybekötött kóstolót tartott a Konyári Pincészet jóvoltából, csütörtökön pedig „retrópartival” zárták az estét.

Illés próféta ünnepén, július 20-án a helyi Szent Kereszt római katolikus templomban idén is nagy szeretettel fogadták a táborozókat.

Az ünnepi Szent Liturgián prédikációjában Orosz István arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy Illés próféta – akit emberi testben angyalnak, a próféták kitűnőségének neveznek – arra hív minket, hogy

ebben a kényelmes és Istentől eltávolodó világban merjünk próféták lenni, merjünk angyali testben próféták lenni.

Így képviseljük Istent mindenhol: munkánkban, családunkban, sőt, még a pihenésünkben is, itt, Balatonföldváron. Mégpedig azért, hogy Isten emlékezetében örökre megmaradjunk.

A gazdag képgalériát ITT találják.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

