Mexikói szerzetesnővér: A nők részvétele a püspöki szinóduson a jövőbeli változások előkészítése

María de los Dolores Palencia Gomez nővér október 13-án, pénteken vezette a közgyűlést, Ferenc pápa tíz elnöki küldöttje egyikeként. A szerzetesnővér szerint a nők részvétele a püspöki szinóduson már „a jövőbeli változások előkészítését” jelzi. „Úgy érzem, hogy ez egy fokozatos folyamat, és apránként fogjuk látni a változásokat” – fogalmazott a szombati sajtótájékoztatón.

Az október 4. és 29. között a Vatikánban zajló püspöki szinóduson arról tanácskoznak, hogy a Katolikus Egyház hogyan tudja teljesebben integrálni minden tagját. A közgyűlés 365 küldöttje között 54 nő van. Ez az első alkalom, hogy nők is szavaznak egy püspöki szinóduson.

Jelzésértékű, hogy a mexikói nővér akkor elnökölt a szinóduson, amikor a közgyűlés a Társfelelősség a misszióban témát kezdte tárgyalni. Ez a kérdéskör ugyanis a nők Egyházban betöltött szerepét is magában foglalja. A szinódus ezen szakaszában az egyik kérdés a nők diakónussá szentelésével kapcsolatos. Ferenc pápa a korábbi egyházi tanítást megerősítve többször is kijelentette, hogy az Egyház nem szentel nőket, ugyanakkor a Szentatya szakított a korábbi gyakorlattal, és a Vatikánban is vezető szerepet adott nőknek. María de los Dolores Palencia Gomez nővér a szombati sajtótájékoztatón nem tért ki a nők diakónussá szentelésének kérdésére.

Mauro-Giuseppe Lepori apát, a ciszterci rend vezetője e kérdéssel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elmondta, hogy bár a szinódus tárgyalja a nők diakonátusba való felvételének lehetőségét, a téma nem dominál a megbeszéléseken. Az ő asztaluknál azon van a hangsúly, hogy az Egyház miként tudja „jobban elismerni a nők keresztségi méltóságát”. A ciszterci szerzetes szerint a női diakónusok kérdését „az Egyház értelmezéséből, valamint a férfiak és nők Egyházban betöltött hivatásának értelmezéséből kiindulva kell kezelni”.

Lepori apát kiemelte, hogy a szinóduson alaposan megtárgyalják a témákat. „Azt keressük, ami az Egyház és az Egyház küldetésének beteljesítése szempontjából jó. A nők Egyházban betöltött szerepének témája kétségtelenül lényeges kérdés” – tette hozzá a ciszterci rend vezetője.

Fordítás: Hittan.ro

Forrás és fotó: CNA/Jonathan Leidl; Romkat.ro



Magyar Kurír