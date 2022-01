Mi teszi elevenné a nőt? – Anselm Grün és Linda Jarosch a Biblia segítségével válaszol

A világszerte ismert és népszerű bencés lelki író testvérével, a háromgyermekes és háromunokás Linda Jaroschsal a Biblia női alakjaiból kiindulva vázolja fel, hogyan juthat el egy nő valódi önmagához. A szerzők szerint

a vad nő és a királynő archetipikus képeiben ragadható meg legjobban az, ami egy nőt elevenné tesz.

Állítják: a nőben, aki megengedi, hogy ezek az erők életre keljenek benne, átsugárzik e két kép a többire is, „akár az anya képére – amellyel a feminista mozgalomnak annyi baja van –, akár a szerelmes vagy a művész vagy a prófétanő képére”.

Lukács evangélista a csecsemő Jézus templomi bemutatásánál említést tesz a nyolcvannégy éves bölcs özvegyasszonyról és prófétanőről, Annáról (2,36). Az Anna – A bölcs nő című fejezetben a bölcs öregasszony archetípusát mutatják be a szerzők. Anselm Grün kiemeli, hogy az Anna név jelentése: „akit Isten megáld”. Annát különösen szereti az Isten, adományokkal halmozza el. Nemcsak prófétálni tud, hanem bölcs is. Mindezek mellett Fánuel lánya. Apja neve azt jelenti: „Isten arca”. Anna látta Isten arcát, olyan nő, aki megtapasztalta Istent. Áser törzséből származik, e név jelentése: „szerencse, boldogság”. Anna sikeres, bölcsessége hozzásegítette, hogy belső békére találjon, hogy boldog legyen, és szabad, a bölcs idős nő megtestesítője. A bencés szerzetes pap emlékeztet: az Ószövetség olyan nőként írja le a bölcsességet, aki már a teremtés kezdeténél ott volt Isten mellett, és ott játszott a színe előtt (Péld 8,30). Linda Jarosch szerint a bölcs nő képéhez „nemcsak a bölcsességet társítjuk, hanem az élettapasztalatot, a méltóságot, a melegszívűséget és a nagylelkűséget is.

Egy bölcs nővel találkozva azt érezzük, hogy harmóniában van önmagával.”

A Mária – A változást indító nő című fejezetben Anselm Grün leszögezi: e nőtípus megtestesítője Szűz Mária. Sok nőnek az ő alakja segít, hogy megtalálja női identitását, és örülni tudjon annak, hogy nő. Mária egyáltalán nem alkalmazkodó, csöndes nő, hanem lázadó, hiszen Isten a feje tetejére állítja a világ rendjét: „Szétszórta a gondolataikban kevélykedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt” (Lk 1,51–52). Mária megérzi, hogy Isten működése megváltoztatja azokat a viszonyokat, amelyeket a világ hatalmasai rendeztek el, és amelyhez ragaszkodnak. Szűz Mária felismeri: „Isten a nagy átváltoztató.” Linda Jarosch megállapítja: Mária női sorsa nem volt könnyű, és az, ahogyan a nehéz helyzetekre reagált, támasz és iránymutatás lett számára. „A kimondott igent egész életében újra és újra meg kellett erősítenie, és ő minden szenvedés közepette is úgy döntött, hogy hinni fog. Ez megérint, ebben meglátom magamat. Ma új értelmet kap számomra az is, hogy Mária királynő... Máriában koncentráltan jelen vannak a mi női képességeink, amelyek így felemeltetnek, és ezáltal királynőivé lesznek.”

János evangéliuma szerint Mária Magdolna részesül abban az egyedülálló kegyben, hogy elsőként láthatja meg a feltámadt Krisztust (20,2–17). Az ő jellemét elemzi a Mária Magdolna – A szenvedélyesen szerető nő című fejezet. Grün atya középkori legendákra hivatkozik, amelyek szerint Mária Magdolna élete első szakaszában szerelmével eltévesztette a célt. Szenvedélyéből azonban nem engedett, így végül Jézusban rátalált arra, akit egész szenvedélyével szerethetett. Szeretete teljesen átváltoztatta őt, egész teste Isten fényét és szeretetét sugározta. „Mária Magdolna a megvilágosodott nő, a nagy misztikus.” Az egyik legenda szerint az angyalok naponta felviszik a mennybe, ami az általa gyakorolt kontempláció képi kifejezése. Imájában Mária Magdolna teljesen Istennél van, és már életében megtapasztalja a mennyországot. Linda Jaroscht Mária Magdolna történetében elsősorban gyógyulásának pillanata ragadja meg. A Jézussal való találkozásban megtapasztalja, hogy mit jelent a szerető elfogadás. „Szeretetet kap, és ezáltal gyógyul meg. Ma is így van: a szeretet, az elfogadottság érzése gyógyít, és erőt ad ahhoz, hogy jobban szeressünk.”

A Támár – A vad nő című rész leszögezi: a Bibliában a kánaánita Támár képviseli a vad nőt. Máté evangélista a nem zsidó Támárt is felvette Jézus családfájába. Két fia született a Dávid korában legjelentősebb izraelita törzs alapítójától, Júdától. Anselm Grün atya állítja: Támárra nagyon illik a vad nő archetipikus képe. „A vad nő szabad. Nem azt teszi, amit mások elvárnak tőle, hanem azt, amit ő maga akar, ami számára a legmegfelelőbb. Nem igazodik a társadalmi normákhoz, hanem mélyebbről, a termékenység és elevenség iránti vágyából él. Nem pusztán eltűri azt, ami történik vele, hanem átveszi a kezdeményezést.” Támár a saját megérzése szerint cselekszik, szokatlan módon foganta fiait. Története azt bizonyítja, hogy

Isten görbe vonalakkal is egyenesen ír, úgy vezet az üdvösségre, ahogy Ő akarja, nem pedig úgy, ahogyan mi, emberek elképzeljük.

Linda Jarosch szerint a vad nő, miként Támár, szabad, mert nem függ az emberek ítéleteitől. „Tudja, hogy ezek a megítélések nem szolgálják, hanem korlátozzák az életet. A vad nő azonban nem hagyja magát korlátok közé szorítani, nem az emberekhez igazodik, hanem saját intuícióját követi… Amikor mások korlátozni akarják elevenségét, a vad nő mindig engedetlen lesz. A saját útját követi, nem tagadja meg a természetét. Megszerzi a maga számára szükséges életteret. A vad nő nem engedi, hogy mások meggyengítsék, hogy elfojtsák elevenségét.” Éppen a saját élethelyzete miatti szenvedése révén juthat el a vad nő arra a pontra, hogy szenvedélyesen küzdeni kezdjen azért, hogy élete jobbra forduljon.

Életükben újra és újra adódnak nehéz és zavaró körülmények, de a könyvben szereplő nők úgy döntöttek, hogy erejüket megfeszítve jót akarnak kihozni mindebből, és ez a hozzáállásuk ma is iránymutató lehet a nők számára.

Jézus soha nem bánik lekezelőn a nőkkel, nem becsüli le őket. Nem moralizál, amikor eltérnek a társadalom normáitól, éppen ellenkezőleg: tiszteli őket női mivoltukban, és ezzel az önmaguk iránti tiszteletre vezeti őket, amivel egész életüket megváltoztatja.

Anselm Grün – Linda Jarosch: Éld, ami vagy! – A nő útja önmagához

Magyar Kurír – Új Ember Kiadványok, 2021

Anselm Grün – Linda Jarosch Éld, ami vagy! – A nő útja önmagához című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel



Magyar Kurír