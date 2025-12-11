Mind fogvatartottak vagyunk – Szentmisét mutatott be Berta Tibor tábori püspök a tököli börtönben

Az adventi püspöki szentmise elején Emri László diakónus, börtönlelkész köszönetet mondott Nagy Balázs István büntetés-végrehajtási ezredesnek, az intézet parancsnokának a börtönlelkészi tevékenység és szolgálat támogatásáért. A liturgiában a Teremtés könyvéből, majd Szent Pál Efezusiaknak írt leveléből hangzott el olvasmány, az evangéliumot Szent Lukács könyvéből olvasták fel.

Takács Péter diakónus, börtönlelkész homíliájában arról beszélt: korunk felgyorsult világában mintha „eltűnne az advent”, a halloween utáni időszakot az üzletekben azonnal a karácsony váltja fel. Hangsúlyozta:

a börtönben különös jelentősége van az időnek, „mert időt nem lehet vásárolni”.

Mint fogalmazott, a várakozás soha nem önmagában történik: mindig valakire vagy valamire irányul. A mai világ azonban mintha elfelejtette volna, hogy van valaki, akire igazán várhatunk. „Számunkra, keresztények számára ez a valaki Jézus” – húzta alá, hozzátéve: „A bűn eltávolít Jézustól.”

Berta Tibor püspök a szentmise végén így fogalmazott: „Katonás példával fogok élni: az adventi várakozás kicsit hasonlít ahhoz, amikor az egyenruhás állomány az elöljárót várja. Karácsonyvárásunk azonban arról is szól, hogy várjuk azt az Istent, aki eleve el szeretne jönni hozzánk. Azokhoz is, akik nem várják, azokhoz is, akik tagadják a létezését.

Nem szeretjük a bűn szót – helyette sokszor a vétek, a gyengeség, a hiba rokonértelmű szavakkal palástoljuk. De ezek mindannyiunkban ott vannak.”

A katonai ordinárius az adventet „szeretetteljes várakozásnak” nevezte, és arra kérte a résztvevőket, hogy figyelemmel és szeretettel forduljanak egymás felé.

Emlékeztetett arra is, hogy december 8-a a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe. Mint mondta, Szűz Mária mentes volt az áteredő bűntől, de a személyes bűnöktől is. „Azt is gondolom, hogy bizonyos helyzetekben lehettek az anyai szív gondoskodásából fakadó emberi meg nem értettségei, de személyes bűne nem volt egész életében. Ez különösen erős üzenet egy büntetés-végrehajtási intézetben – nemcsak a fogvatartottaknak, hanem mindannyiunknak. Mert

valójában mindannyian fogvatartottak vagyunk: emberi mivoltunkból fakadóan határok közé szorulunk, még akkor is, ha az ember néha szeretné istennek képzelni magát – amire a világban sok-sok alkalom kínálkozik.”

Hozzátette, a szentmisét a jelenlévőkért és családtagjaikért ajánlotta fel. Azt kívánta, hogy karácsonyra mindenki olyan lelki készülettel érkezzen, amelyben felismeri: nem az ember keresi az Istent, hanem Isten keresi az embert.

A szentmise után az intézet vezető állománya ebédre és fogadásra látta vendégül a püspököt, a börtönlelkészeket, illetve a meghívott vendégeket és együttműködő partnereiket. Berta Tibor szolgálatát ajándékokkal és oklevéllel ismerték el: az egyik büntetés-végrehajtási munkatárs festményét és egy fogvatartott rajzát kapta a püspök. A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben több mint 1200 fogvatartottat őriznek.

Szöveg és fotó: Navarrai Mészáros Márton

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír