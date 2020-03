Minden vasárnap az MTVA szentmisét közvetít

A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is veszélyhelyzet lépett érvénybe. Ugyan a templomi szentmisék még továbbra is megtartásra kerülnek, ám sok testvérünk (különösen azok, akik veszélyeztetettek) otthonában maradva igyekszik átvészelni ezeket a heteket. Számukra különösen is fontos, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.

Ezért az MTVA minden vasárnap szentmisét, illetve istentiszteletet sugároz. A televíziós közvetítés lehetőséget kínál arra, hogy az otthon maradók bekapcsolódjanak a közösség imájába.

Az első rendkívüli adásra március 15-én este 6 órakor kerül sor a Duna Worldön, a budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébániatemplomból közvetítjük a nagyböjt 3. vasárnapi szentmisét.

A következő vasárnapok adásrendje tervezés alatt áll. Erről folyamatosan tájékoztatjuk a kedves nézőket.

