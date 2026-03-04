Mindszenty József és Rajk László találkozása – Videóriport a Conti utcai börtönről

Az alapítvány szervezésében február 27-én, az „Az én fegyházam” című börtönséták keretében Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora szentmisét mutatott be a hajdani ávós fegyház – Mindszenty József bíboros, Olofsson Placid bencés, Kiss Szaléz ferences, Endrédy Vendel ciszterci szerzetes és sorstársaik börtöne – falai között. Zenei szolgálatot adott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola.

Az esemény főhajtással és koszorúzással kezdődött Mindszenty József, Szenes Hanna és rabtársaik tiszteletére. Az ünnepi szentmisén megtelt emlékezőkkel az egykori hírhedt börtön folyosója és a hercegprímás egykori cellája, ahol a Pio atyával történt bilokációs találkozás is zajlott. A börtönsétát Kovács Gergely történész, viceposztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője vezette.

A riportfilmből megtudhatjuk, hogy Kádár János is raboskodott az épület falai között, és miként jöhetett létre a találkozó Mindszenty és Rajk László között. De azt is megtudhatjuk, hogyan élte meg, hogyan hatott rá az itt töltött fogsága és hogyan tekintett vissza rá az emlékirataiban.

Fotó: Merényi Zita

Kuzmányi István/Magyar Kurír