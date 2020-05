Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két filmet ajánlani. A családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Május 11. és 17. közötti ajánlóinkban nemcsak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.

HÉTFŐ

családi

Sony Movie Channel, 18.20 – Harry Potter és a félvér herceg (fantasy film)

Ahogy Harry növekszik, egyre többet tudunk meg a múlt sötét titkaiból. Közeledik a végkifejlet, ennek megfelelően a történet is egyre komorabbá válik. Nem véletlen, hogy a Harry Potter sorozat 6. könyve volt a legsikeresebb, ebben a részben a varázslóiskola növendékeinek gyermeki csínytevései egyre komolyabbakká válnak, Roxfort világa pedig egyre jobban összekapcsolódik a varázslótársadalom mélyén feszülő ellentétekkel. A filmet elsősorban annak is érdemes megnéznie, aki ismeri az előzményeket is.



felnőtt

Mozi Plusz, 21.00 – A tűzben edzett férfi (akció-thriller)

Ritka az olyan film, mely realista módon mutat be egy társadalmi problémát, erkölcsi mondanivalója is van, hat az érzelmekre és még izgalmas is. Tony Scott filmjének helyszíne Mexikó, ahol a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb üzletága az emberrablás. Értelemszerű, hogy emellett megjelenik egy másik foglalkozás is, azoké, akik megvédik a potenciális áldozatokat. Creasy (Denzel Washington) is ennek gyakorlói közé tartozik. Ám amikor elvállalja egy iparmágnás kislányának védelmét, kudarcot vall, a gyereket ugyanis elrabolják. Nincs más hátra, Creasynek fel kell kutatnia a kislányt, akkor is, ha túlélési esélye megközelíti a nullát.

KEDD

családi

Film Plusz, 19.00 – Nincs kettő négy nélkül (kalandfilm)

A dublőrnek nem csak hasonlítania kell arra, akit helyettesít, de lehetőség szerint úgy is kell viselkednie, mint ahogyan az eredeti személy szokott. Másként igen hamar kiderül, hogy itt valami nem stimmel. Greg (Bud Spencer) és Eliot (Terence Hill) a megszólalásig olyanok, mint az életveszélyesen megfenyegetett Coimbra fivérek, így alkalmasnak is látszanak a dublőr szerepére. Külsőre igen, ám ami a többit illeti… A Nincs kettő négy nélkül a népszerű páros megunhatatlan filmjeinek egyik gyöngyszeme.



felnőtt

Film Mánia, 21.00 – A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt (dramedy)

Az időskor egyik legnagyobb tragédiája, hogy miközben a tegnapi napra már nem emlékszik az ember, egyre gyakrabban jutnak az eszébe a régmúlt dolgai. A szép emlékekkel nincs is gond, ám a rendezetlen ügyeink valószínűleg már azok is maradnak. Allan Karlsson (Robert Gustafsson) élete igen mozgalmas volt. Régebben, hiszen most egy nyugdíjas otthon lakója, ahol éppen a századik születésnapját készülnek megünnepelni. Ő azonban nem olyan, mint a többi vénember. Egy váratlan pillanatban kimászik az ablakon és elmegy, hogy néhány dolgot még helyrerakjon. Ameddig nem késő.

SZERDA

családi

Mozi Plusz, 19.00 – Halálos iramban (kaland-akciófilm)

Valószínűleg nem sejtették a Halálos iramban készítői, hogy 2001-es filmjük egy sikeres sorozat első része lesz. Pedig így lett, hiszen a tervek szerint 2021-ben fogják bemutatni a kilencedik epizódot. A népszerűség titka: száguldó autók, kemény férfiak és szép nők. Vagy talán mégsem ennyire egyszerű a képlet, hiszen kell még hozzá kaland, izgalmas nyomozás és némi erkölcsi mondanivaló is. A filmet nagyobb gyerekekkel érdemes megnézni.



felnőtt

Film Café, 21.00 – Social Network – A közösségi háló (életrajzi film)

Facebook. Korunk kétség kívül egyik legnagyobb ötlete. Forradalmi változásokat hozott a társadalmi kapcsolatokban és gyökeresen átalakította az internetről kialakított elképzeléseinket. David Fincher filmje megmutatja, hogyan is jött létre. Ez a Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) életéről szóló alkotás nem egy szimpla sikertörténetet mesél el. Nem is teheti, ha hű akar maradni a valósághoz. A Facebook kialakítása során ugyanis számos etikai és erkölcsi normát megszegtek – kezdve az alapötlet, finoman szólva, elcsenésével –, melyek miatt az alapítónak többször is bíróságon kellett egyezkednie.

CSÜTÖRTÖK

családi

Film Mánia, 05.05 – Flyboys – Égi lovagok (történelmi kalandfilm)

Az 1914-ben kitört háború sok szempontból is kezdetnek tekinthető. A modern hadviselés eszközeit – tengeralattjárókat, vadászrepülőket, tömegpusztító fegyvereket – itt vetették be először rendszeresítve. Tony Bill filmjének azok az amerikai pilóták – nemzetük első harci repülői – a szereplői, akik már azelőtt Franciaországban küzdöttek, hogy az Egyesült Államok belépett volna a háborúba. Bár minden katona más okból és eltérő környezetből került be a Lafayette Escadrille kötelékébe, annyi mindannyiuk számára biztos volt, hogy a fejlettebb német gépek ellen harcolva túlélési esélyeik minimálisak.



felnőtt

Mozi Plusz, 19.00 – Automata (sci-fi)

A Gabe Ibánez által rendezett disztópia ötven év múlva játszódik, amikor a föld lakossága a napkitörések hatására néhány tízmillióra apadt. Az embereket humanoid robotok szolgálják, melyekre a felhasználó természetesen biztosítást is köthet. Jacq Vaucannek (Antonio Banderas) az a munkája, hogy a kárigények jogosultságát megállapítsa. Egy nap Jacq rájön, hogy a gépek egy része valahogy átalakította magát. Nyomozása közben megsérül, néhány robot pedig magával viszi a Nap által felperzselt pusztaságba. Cége fegyvereseket küld utána, akiknek célja mindennek és mindenkinek a megsemmisítése, akik a robotok meghibásodásáról tudhatnak.

PÉNTEK

családi

Sony Movie Channel, 21.00 – Verdák (animációs film)

Fiatal lélekként türelmetlenek vagyunk: rettentően nehezen viseljük a kudarcot. Villám McQueen, a benzingőzben élő versenyautó nem képes elfogadni, hogy a vakszerencse egy álmos kisvárosba veti. Hírnevet, dicsőséget akar, lehetőleg mielőbb, ám a nyugodt életmódú helyi lakosok megtanítják a türelemre – szép lassan, ahogy egy igazi pedagógushoz illik. A Pixar animációs filmje jóleső konzervativizmussal tanít minket is a hagyományok megbecsülésére és környezetünk megóvására.

felnőtt

MoziPlusz, 19.00 – Logan – Farkas (fantasy akciófilm)

A nem túl távoli jövőben békében él az emberiség – brutális, de hatékony módon megszabadulva a mutánsok minden fajtájától. Logan (Hugh Jackman) limuzinsofőrként dolgozik, s közben ápolja az egyre zavartabb elméjű Xavier professzort (Patrick Stewart). Egy utolsó út azonban még vár rájuk: el kell kísérniük egy különleges képességekkel rendelkező kislányt (Dafne Keen). S talán meglepő, de James Mangold filmjének jól áll a véres western-elégia műfaja, hiszen képregénymoziként az elmúlásról mesél könyörtelen realizmussal.

SZOMBAT

családi

Cinemax 2, 18.10 – A karmester (életrajzi film)

Kevés férfiasabb hivatást tudunk elképzelni a karmesterénél, noha berögződésünk teljesen indokolatlan: egy művésznő legalább ugyanolyan (ha nem nagyobb) érzékenységgel és tűzzel képes vezetni egy szimfonikus zenekart, mint férfitársai. A világ első női karmesterének, a holland gyökerekkel rendelkező, nevelőszüleivel Amerikába kivándorolt Antonia Brico (Christanne de Bruijn) kalandos élete elevenedik meg Maria Peters visszafogott és pontos életrajzi drámájában.

felnőtt

RTL II, 23.00 – A válságstáb (politikai thriller)

Jane Bodine (Sandra Bullock) politikai tanácsadó egy balul sikerült kampány után visszavonultan él. Különös helyről kap hívást: Bolíviában kellene segíteni a nyugatbarát elnökjelölt (Joaquim de Almeida) megválasztását. A kampány mind szürreálisabb fordulatokat vesz, Bodine pedig szinte kivirul. George Clooney producer és David Gordon Green rendező hideg fejjel nyugtázza a gátlástalanság világhelyzetét, s levezényelnek egy korrekt példabeszédet arról, milyen veszélyes lehet a demokrácia, ha erővel próbálják exportálni.

VASÁRNAP

családi

HBO, 18.05 – Űrdongó (fantasy-kalandfilm)

Sokunk gyerekkori nosztalgiáját tette tönkre Michael Bay rendező és Steven Spielberg producer, amikor nagyvászonra engedték a járművekké átváltozó robotok világmegmentő kalandjait: a viszonylag nézhető első rész kivételével az összes Transformers-mozi ostoba látványorgia. Pedig lehet ezt szívvel is csinálni: Travis Knight rendező a legelső alakváltó, a Bogárhátú formáját öltő Űrdongó eredettörténetét meséli el, aki a vadóc Charlie-val (Hailee Steinfeld) való megismerkedése révén fedezi fel önmagát.

felnőtt

Duna TV, 21.15 – Akik maradtak (történelmi filmdráma)

Két súlyosan meggyötört lélek: egy fájdalomtól megnémult lány (Szőke Abigél) és egy kiábrándult orvos (Hajduk Károly). A teher ugyanaz: a holokauszt éjsötét rettenete. Élni azonban valahogy mégis kéne, ha már a világégés elmúlt, s ők itt maradtak – a kezdődő kommunizmus Magyarországán. Regényben megénekelt összekapaszkodásukból fon finom szövésű, intim filmet Tóth Barnabás, aki a 0 című rövidfilm után tavaly másodszorra jutott a hivatalos Oscar-jelölés közelébe.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír