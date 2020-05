Monumentális életrajzi kötet jelent meg Joseph Ratzingerről

Seewald, aki 1992 óta szoros kapcsolatban áll Ratzingerrel, s négy beszélgetőkönyvet is kiadott vele, ezúttal is számos órán át beszélgetett életéről a volt egyházfővel, és a hetvennégy fejezetre tagolódó könyv összeállításához Georg Gänswein érsekkel és Georg Ratzingerrel, az emeritus pápa testvérével is hosszasan eszmét cserélt.

A képekkel gazdagon illusztrált biográfiához szemmel láthatóan a szintén újságíró George Weigel II. János Pálról írt, közel azonos terjedelmű életrajza szolgáltatta a mintát.

A kötet végén Peter Seewald és Joseph Ratzinger újabb beszélgetése olvasható, amelyben Joseph Ratzinger egyebek között kifejti, hogy véleménye szerint korunkban új keresztényellenes hitvallás van kialakulóban, „látszólag humanista ideológiák diktatúrájának” lehetünk tanúi, főként erkölcsi kérdésekben olyan vélekedések válnak uralkodóvá, amelyek összeegyeztethetetlenek a kereszténységgel, aki pedig más véleményen van a szóban forgó problémákkal (például az abortusszal vagy az azonos nemű párok „házasságával”) kapcsolatban, az kirekesztés áldozatává válik, „társadalmi exkommunikáció sújtja”.

Részletesen nyilatkozik a nyugalmazott pápa jogi státuszáról, amely kizárja azt a félreértést, hogy egyszerre két pápája lenne a Katolikus Egyháznak, megemlíti, hogy Ferenc pápához fűződő baráti kapcsolata nemhogy nem lazult, hanem még szorosabbá vált, s visszautasítja azokat a vádakat, melyek szerint visszavonulása ellenére beavatkozik egyházi ügyekbe. A beszélgetés során szóba került, hogy Joseph Ratzinger korábbi szándéka ellenére mégis készített szellemi végrendeletet, amelynek tartalma csak halála után lesz megismerhető.

(Peter Seewald: Benedikt XVI. Ein Leben. Droemer, München, 2020)

Forrás és fotó: Vigilia Facebook-oldala

Magyar Kurír