Művészet Dante jegyében – Újra látogatható a Vatikáni Múzeum

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója megerősítette, hogy minden biztonsági intézkedést megtettek azért, hogy a látogatókat egészségügyi kockázat nélkül fogadhassák. A pandémia 14 hónapja alatt ez utóbbi volt a harmadik, egyben a legrövidebb ideig tartó bezárás. Március 15-től 49 napon át volt zárva a gyűjtemény, míg tavaly októbertől idén februárig 88 napig. A II. világháború óta ez volt a leghosszabb kényszerszünet.

A látogatásra kötelező interneten időpontot foglalni a Vatikáni Múzeum honlapján. A time-slotokat lépcsőzetesen és korlátozott számban adják meg. Kötelező a maszk viselése és a távolságtartás, a biztonsági kapuknál beépített műszerrel ellenőrzik a testhőmérsékletet. A hét kilométernyi látogatható tárlat helyiségeit folyamatosan szellőztetik, számos folyosó, udvar és kert nyílik a termekből.

A nyitás egybeesett a Dante-kiállítás kezdetével is, amelynek keretében bemutatják és népszerűsítik a nagy itáliai költővel kapcsolatos művészeti alkotásokat. A tárlat május 3-tól év végéig tart nyitva Dante a Vatikáni Múzeumban címmel. Az útvonal végigvezet költő és főműve, Az isteni színjáték művészi megjelenítésein.

A 700 éve elhunyt Dante Alighieri és a pápaság mély kötelékét, irodalmi munkássága és a katolikus hit kapcsolatát hangsúlyozza Ferenc pápa is Candor lucis aeternae kezdetű apostoli levelében.

A Vatikáni Múzeum – válaszolva a pápa felhívására, hogy Dante irodalmi és emberi örökségét a tantermek falain túl is elérhetővé kell tenni – virtuális oktatóprojektet is készített, ami hozzáférhető a múzeum honlapjáról. Információval és képekkel gazdagon ellátott dokumentációt találunk itt, ami hasznos didaktikai segítséget is nyújt letölthető és kinyomtatható formában, amit a látogató magával is vihet, és ez alapján járhatja végig a Dantét és Az isteni színjátékot, a Divina Commediát bemutató műalkotásokat. A projekt koordinátora, Adele Breda példaként említette a Raffaello-stanzák Dante-ábrázolásait. A művész kétszer is megfestette a Stanza della Segnaturában a firenzei írót: előbb mint a Parnasszus költőjét, majd a Disputában a boldogok között ábrázolta.

Ugyanakkor Az isteni színjátékban is megjelennek olyan műalkotások, amelyekkel a Vatikáni Múzeumban találkozunk. Gondolhatunk itt az óriási római kori bronztobozra, ami a Cortile della Pigna (Toboz udvar) névadó dísze, vagy az Etruszk Múzeumban található démonra, amelyről Dante Kharon alakját mintázta. Michelangelo Utolsó ítéletét szemlélve szintén az juthat az eszünkbe, hogy a mester a freskó megfestésekor maga előtt látta Dante három világát: a pokol, a purgatórium és a mennyország jeleneteit.

A Divina Commedia színpompás vízióit Salvador Dalí is illusztrálta, de a Kortárs Művészeti Galériában találkozhatunk Robert Rauschenberg Pokol-illusztrációival is. A projekt kurátora bízik abban, hogy a kezdeményezés – összhangban Ferenc pápa apostoli levelével – a reményre hív, melynek Dante prófétája volt.

Május 3-ától várja a látogatókat a pápák műkincsgyűjteménye. Hétfőn reggel fél 9-kor kitárult a hatalmas kapu, mely mögött olyan csodálatos alkotásokat őriznek, mint a Sixtus-kápolna, Raffaello stanzái, a Laokoón-csoport, a görög és római kori szobrok. Emellett varázslatos időutazást tehetünk az egyiptomi múzeumon keresztül az etruszk múzeumig és a pápák járműveinek gyűjteményéig, benne a XVI. Benedek által használt autóval is.

Barbara Jatta igazgató a Vatikáni Rádiónak adott interjújában arra bátorította az érdeklődőket, hogy használják ki az újranyitás első hónapjait. Mint mondta, most még nincsen zsúfoltság, a látogatók nyugalomban csodálhatják meg a páratlan alkotásokat. Azt is elmondta, hogy 2020-ban a pandémia következtében 80 százalékkal csökkent a forgalmuk, de reménykedve tekintenek a jövőbe. Teljes biztonsággal nyitnak, odafigyelve az egészségügyi óvintézkedésekre.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír