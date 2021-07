Nagyszülők és idősek világnapja Veszprémben

A program szentmisével kezdődött a Szent László-templomban, melyet Fodor János plébános, családreferens és Szabó János gazdasági helynök, főesperes, plébános mutatott be.

Ferenc pápának a világnapra szóló gondolatai végigkísérték a napot. Fodor János homíliájában is ehhez kapcsolódott, kiemelte,

az emberi élet folyamatosan változik, mindig érkezik valami új, és éppen ezért fontosak azok az emberek, akik előttünk járnak, életükkel, hitükkel példát mutatnak.

A szónok számára is sokat jelentettek lelki mesterei, akik idősen, betegen, megfáradtan sem veszítették el kedvüket: újragondolták életüket, azt, hogy mit tehetnek ebben a helyzetben, hogy továbbra is szeretetben tudják megélni a hétköznapokat, és így erőforrássá váltak mások számára. Ugyanezt élik meg a családok is, amikor a szülőkre, nagyszülőkre tekintenek, mint előttük járókra. Az élet minden pillanata lehetőség az életszentséget segítő tapasztalatok átadására.

A Szentírásból a kis Jézus bemutatása kapcsán három dolgot emelt ki a szónok: a találkozást, a megtisztulást és a bemutatást.

Az agg Simeon találkozott a kis Jézussal, és felfedezte benne azt, akitől tanulni lehet.

Minden egyes találkozás, amit megélünk, lehetőség az életünk újraértelmezésére.

Az időskor lehetőség az elme és a szív megtisztítására. Lehet, hogy semmi másra nem képes már valaki, de szeretni mindig tud. A gyermekek a szülők szemébe nézve megtisztulhatnak, a hangsúlyok jó helyre kerülnek.

A szentmisében mindenki bemutatja magát és a családját Istennek.

Vannak testi és lelki fájdalmak, szenvedések, küszködések, de az élet túlmutathat ezen, mert bár ebben a világban élünk, de Krisztushoz kapcsolódva sokkal több minden meglátható és megérthető.

Fontos, hogy hálát tudjunk adni az idősekért, tudjuk szeretni, megbecsülni őket, tudjunk mellettük tanúságot tenni a jóról. A szépkorúak pedig legyenek a remény emberei, segítsék a következő generáció tagjait, hogy ők is lássák az örök életet! – biztatott szentbeszédét zárva Fodor János családreferens.

A szentmisét követően a Gyarmati család tolmácsolta Ferenc pápa világnapra küldött üzenetét. Simon Luca és Gyarmati Rita kedves, szívet melengető jelenetben mutatták meg, hogyan látják a fiatalok az időseket, mennyi mindent kapnak tőlük. A Berzevici házaspár, Zoltán és Rita zenés irodalmi műsorral ajándékozta meg a résztvevőket.

A program a templom kertjében zárult szeretetvendégséggel; a zenei aláfestést Somogyi Kinga szolgáltatta.

Az ünnepség résztvevői útravalóul emlékkártyát kaptak, melyen többek között Ferenc pápa üzenete is olvasható: „Hivatásunk: őrizni a gyökereket, átadni a hitet a fiataloknak és gondoskodni a kicsinyekről.”

Forrás és fotó: Családpasztorációs Iroda/Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír