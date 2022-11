Nem akármilyen mesekönyvvel készültünk karácsonyra

Talán minden ütött-kopott autó fejében megfordul egyszer, milyen jó volna káprázatos sportkocsinak lenni… Kelemen, a borsodi sütőtökárus Kispolski nem éri be holmi ábrándozással: elhatározza, hogy fölkeresi a szervizek szervizét, ahol tűzpiros Ferrarit varázsolnak belőle. El is indul szerencsét próbálni, hogy először a Zord Tulaj penderítsen nagyot rajta, majd egy igen trükkös, bűvös sebváltóra tegyen szert – ami aztán még a célul kitűzött tuningnál is nagyobb változást hoz az életébe.

A Polski Fiat zsákutcáktól és lefulladásoktól sem mentes útján az autóvilág különc figuráival találkozik.

Mások mellett a teniszbíró Rover – „az már majdnem Roger!” –, Zápor Jóska bá’ veterán kofa, Gizda, a Mazda és egy tűzrőlpattant csoda-Bogár is segíti a Kispolákot abban, hogy csúcskategóriás önmagává váljon. A kaland végére pedig az is kiderül, hogy Kelemen legértékesebb alkatrésze mégsem az a bizonyos sebváltó, sokkal inkább… de ezt majd eldönti a Kedves Olvasó.

A verses mese a magyar gyerekek és régebb óta fiatalok számára otthonosan csengő felező tizenkettes formában, tizenkét énekben beszéli el Kispolski Kelemen történetét.

*

A Kelemen és a sebváltó a szerző első kötete. Király Eszter 1988-ban született, Budapesten él. Édesanya, újságíró.

A könyvet Bodonovich Márta illusztrálta, akinek illusztrációit a Hosszú az út Betlehembe című kötetünkből ismerhetette meg a Kedves Olvasó.

Király Eszter Kelemen és a sebváltó című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír