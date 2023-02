Német László belgrádi érsek: A szexuális bántalmazás nem csak a nyugati egyházak problémája

A kezdeményezés értelmében a kelet- és nyugat-európai püspökök közös szövegben kérnének bocsánatot az áldozatoktól, és vállalnának kötelezettséget a zéró toleranciára.

Német László érsek kifejtette, hogy a keleti országok egyházai csak látszólag érintettek kevésbé a bántalmazási ügyekben. A látszat oka, hogy a kommunizmus idején az egyház 1990-ig a titkosszolgálatok megfigyelése alatt állt, és a visszaélések klerikus elkövetőit megbüntették. A fordulat után számos dokumentumot megsemmisítettek, de ettől még a keleti országokban is létezett a szexuális bántalmazás jelensége.

„Közép- és Kelet-Európában is jelen van a probléma, akárcsak az eltussolás problémája” – állította Német László. – Most pedig ideje, hogy a kelet-európai egyházak szolidárisak legyenek a nyugati egyházakkal, ahogyan a kommunizmus idején a nyugatiak is szolidárisak voltak a keletiekkel”

A belgrádi érsek előtt már a prágai ír küldöttség is megfogalmazta azt az igényt, hogy a szinodális folyamat radikálisan vonja le a következtetéseket a szexuális bántalmazással összefüggő egyházi botrányokból.

