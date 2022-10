Népszámlálás 2022 – Október 19. szerda délelőttig meghosszabbították az online kitöltés határidejét

A KSH közleménye szerint a kérdőíveket eredetileg vasárnap éjfélig lehetett önállóan, az interneten kitölteni a postán megkapott, 12 jegyű belépési kód megadásával. A nagy érdeklődés miatt azonban a KSH úgy döntött, meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot.

Az internetes kitöltés továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak. A kérdőív kitöltése számítógépen, illetve bármilyen internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön lehetséges – írták.

A KSH felhívta a figyelmet arra, hogy akik nem rendelkeznek internethozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a Digitális Jólét Program Pontokon is ki lehet tölteni online a kérdőíveket.

Az online kitöltés kapcsán felmerülő kérdésekre a nepszamlalas2022.hu oldal Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) aloldalán kaphatnak választ az érdeklődők, illetve rendelkezésre áll a népszámlálás ügyfélszolgálata, ahol telefonon az ingyenesen hívható zöld számon (+36-80-080-143) kérhetnek tájékoztatást – olvasható a KSH közleményében.

*

Eddig a népszámlálásban érintett mintegy ötmillió cím majdnem 43 százalékáról érkezett már be az interneten kitöltött kérdőív – közölte KSH elnöke pénteken online sajtótájékoztatón.

Vukovich Gabriella elmondta, péntek reggel hét óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be online. Szinte minden magyarországi településről küldtek már be kérdőívet, az érintett települések aránya meghaladja a 99,9 százalékot.

A megyék közül péntek reggelig Győr-Moson-Sopronban volt a legmagasabb a kitöltési arány (48,8 százalék), a második helyen Pest megye (47 százalék), míg a harmadikon Fejér megye (46,1 százalék) állt. A megyei jogú városok esetében arányaiban Érdről érkezett be a legtöbb kitöltött kérdőív (53,1 százalék a kitöltési arány), a második Székesfehérvár (52,6 százalék), a harmadik Veszprém (50 százalék). Budapesten a kitöltési arány a hét végén 46,9 százalék volt, a fővárosi kerületek közül a 17., a 16., és a 4. kerület állt az első három helyen 54 százalékos kitöltési aránnyal. Ezzel szemben az 5., 6., 7. és 8. kerületben nagyon alacsony volt ez az arány.

A válaszadás egy 2-3 tagú család esetében körülbelül fél órát vesz igénybe. Az adatok szerint jó néhány háztartásban elkezdték ugyan a népszámlálási kérdéseket megválaszolni, de nem értek a végére, kitöltés közben mentették és visszazárták a kérdőívet. Fontos, hogy ezeket a kérdőíveket se felejtsék el lezárni és beküldeni.

Új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítás után. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, igényelhet belépési kódot olyan rokonának is, akinek nincs ilyen lehetősége.

Fontos, hogy a népszámlálással együtt lakásszámlálást is végeznek, az üres vagy más célra – például orvosi rendelőként vagy ügyvédi irodaként – használt lakásokról is kell lakáskérdőívet kitölteni.

A népszámlálás – a bejelentett lakcímtől függetlenül – az emberek valós élethelyzetét igyekszik felmérni, nem a hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatokra kíváncsiak, hanem a tényleges, életvitelszerű lakóhelyekre. Nem okoz problémát, ha esetleg valaki több lakcímen is kitöltötte a kérdőívet, mert a feldolgozáskor a duplázódásokat ki tudják szűrni.

A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok számára is. A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ minden esetben csak digitális formában (a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is digitálisan, tableten töltik ki a kérdőívet), begépelés útján lehet megadni. A rendszer a „katolikus” szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál majd fel: – a latin, azaz a római katolikus hívek ezt a lehetőséget válasszák:

katolikus (római katolikus) – a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget válasszák:

katolikus (görögkatolikus) – akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár katolikusok, de egy másik közösséget, rítust képviselnek (pl. örmény vagy kopt katolikusok), választhatják a harmadik lehetőséget: Magyar Katolikus Egyház. A kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk részét képezi. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) arra buzdít mindannyiunkat, hogy a népszámlálás alkalmával is valljuk meg hitüket.

Forrás és fotó: MTI; MKPK



Magyar Kurír