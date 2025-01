Népszerűek a katolikus felsőoktatási intézmények – Veres András kilátogatott az Educatio Kiállításra

Január 9. és 11. között rendezik meg – idén már 25. alkalommal – a Hungexpo A és D csarnokában a hazai felsőoktatási intézmények éves seregszemléjét, melyen a 200 kiállító majdnem 60 ezer látogatóra számít. A rangos eseményre idén is kilátogatott Veres András, hogy érdeklődjön a hazai katolikus felsőoktatási intézmények felől.

Elsőként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hatalmas standján a Hittudományi Kar kiállítóit kereste fel Kuminetz Géza rektor jelenlétében. Az ott folyó levelező és nappali tagozatos képzésekről, a katolikus közösségszervező szakról és a kar fejlődéséről Zsembery András számolt be a püspöknek. Elmondta, a tegnapi nap folyamán sok érdeklődő látogatta meg őket, köztük olyan fiúk is, akik nyitottak a papi és szerzetesi hivatás felé. A lányok a hittanári vagy a kétszakos tanári képzésről szokták kérdezni őket, hiszen az intézmény Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karávall való megállapodás miatt lehetőség nyílik hittan–történelem, illetve hittan–magyar szakot is végezni, sőt, volt példa arra is, hogy valaki az olasz szakot vette fel a szakpárosítás során. Az érdeklődők között vannak vidékiek, köztük pannonhalmi diák is.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar képviselője, Vigh Angelika beiskolázási referens beszámolt arról Veres Andrásnak, hogy az új szakok iránt, mint a gazdálkodás, sokan érdeklődnek, de a pszichológia és a szabad bölcsész szakok továbbra is nagyon keresettek. Birher Nándor, a kar dékánja hozzátette, a „filozófia, politika, gazdaság” elnevezésű szakjuk nagyon izgalmasnak tűnik a leendő hallgatók számára. Már nemcsak 11. és 12. osztályos, hanem akár kilencedikes diákok is kilátogatnak hozzájuk a kiállításon. Sokan közülük keresgélik még a jövőjüket, aminek a megtalálásához segítséget tudnak nyújtani a standjukon, hiszen a fiatalok pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetnek pszichológusok vezetésével.

A dékán a püspökkel való beszélgetésben kiemelte a most induló gyógypedagógiai képzés jelentőségét, melyre decemberben kapták meg az akkreditációt. Elhangzott, hogy a közoktatásban is látható, hogy egyre több a speciális oktatási igényű gyermek. „Ez olyan korjelenség, amire mindenképpen reagálni kell" – bátorított a püspök. Birher Nándor hozzátette, a gondoskodáspolitikai mesterképzésükre tavaly kétszázan jelentkeztek, többen, mint országszerte az összes szociális képzésre. A gondoskodás a közösségi értékekre, az egymásra figyelésre épül.

A PPKE Információs Technológiai és Bionika Kara képviseletében Vargáné Balogh Orsolya, a Tanulmányi Osztály vezetője és Tornai Kálmán dékánhelyettes fogadta Veres Andrást, aki érdeklődött a látogatók iránt. Elmondták, volt olyan, aki két órán keresztül is beszélgetett velük, mások a vendéghallgatás vagy a mesterképzési lehetőségéről kérdeznek.

A Jog- és Államtudományi Karon Kurunczi Gábor docens, Subert Lilla, a karrieriroda referense és Kissné Brückner Mónika marketingvezető beszélgettek a püspökkel. Mint mondták, népszerűségük oka a közösségi szemléletben, az eredményességben, az oktatás színvonalában és a szellemiségben rejlik. Míg régebben általában katolikus iskolákból jelentkeztek hozzájuk, mostanra világi iskolákból is sok hallgató érkezik, hiszen a katolikus egyetem közösségi szemléletének nagy a vonzereje, a családias légkör és a támogató hozzáállás miatt sokan választják ezt a felsőoktatási intézményt.

Az oktatók kollegiálisak, a professzorok is megszólíthatóak, szóba elegyednek a hallgatóval. „Bencés győri diákként sokszor tapasztaltam, hogy a legnagyobb előnyünk az volt, hogy a tanárokhoz bekopogtathattunk a kérdéseinkkel. Meghívhattuk őket rendezvényekre, erős volt köztünk a kapcsolat” – tette hozzá Veres András.

A látogatás során szó esett arról is, hogy jó helyeken tudnak elhelyezkedni azok, akik az egyetemen végeznek, és az alumnik között is nagy az összetartás. A húszéves évfolyamtalálkozón idén hetvenen vettek részt, de előfordult már kétszázas létszám is. Sokan még oktatni is visszajárnak az egyetemre, annyira fontos számukra az ott tapasztalt értékrend.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem standján Sütő Gergő kommunikációs menedzserrel és Mátyus Krisztinával beszélgetett Veres András. „A sporttudomány szakunkat nagyon kedvelik az érdeklődők, és büszkék vagyunk arra, hogy másodikok lettünk a magyarországi egyetemek sportversenyén. A nyílt napokon és a standunkon is egyre több gyakorló keresztény családból származó hallgató fordul meg. Érsek úr (Ternyák Csaba egri érsek – a szerk.) segítségével ösztöndíjakat, jó feltételeket tudunk biztosítani számukra. Most a kinti kiállítási helyünkön forró teával, kávéval és zenével várjuk a diákokat. Még borászképzésünk is van, a borunk saját tangazdaságból származik, évről évre egyre jobb minőségű, a címkét is a hallgatók tervezték. A borászatunknak ékköve egy Egri Bikavér” – ismertették.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán Gloviczki Zoltán rektor fogadta a püspököt, aki elmondta, hogy a standjuknál a pedagógusképzés iránt érdeklődőket fogadják, hiszen az intézményben óvodapedagógiai, tanítói, csecsemő- és kisgyermeknevelői, szociálpedagógiai alapképzésre jelentkezhetnek. Új képzésük idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjához kapcsolódik, mely a szervezet tapasztalataira épül.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola asztalánál Veres András Imrédy Orsolya kommunikációs munkatárssal váltott szót, aki elmondta, szívesen megszólítják őket olyanok is, akik csak őszinte beszélgetésre, meghallgatásra vágynak, és nem is feltétlenül a képzésekről érdeklődnek.

A Gál Ferenc Egyetem nagy standján mind a négy kar bemutatkozott: az Egészség- és Szociális Tudományi, a Teológiai, a Pedagógiai és a Gazdasági Kar. Kovács Katalin oktatási igazgató elmondta, rengeteg az érdeklődő, és az egyetemen is ugrásszerűen megnőtt idén a hallgatói létszám, Szeged mellett Szarvason és Gyulán is.

Főleg pedagógus karra jelentkeztek sokan. Kovács Zoltán egyetemi oktató is csatlakozott a beszélgetéshez, melyben szó esett az elmúlt évtizedek fejlődéséről, a gyakorlóiskolák szerepéről a pedagógusképzésben, valamint a kispapok részvételéről az egyetemi képzésben.

A Veszprémi Érseki Főiskola nevében annak rektora, Sebestyén József fogadta a püspököt az intézmény standjánál. Elmondta, sokan érdeklődnek a szociális képzéseik iránt. Szeptemberben elindították a szociálpedagógia szakot, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakot, mely utóbbira – annak ellenére, hogy alig volt idejük meghirdetni – kilencven hallgatót vettek fel a százhúsz jelentkezőből. Idén beadták az akkreditálási kérelmet a betegellátás és ápoló szakra is. Ezekből a fejleményekből is látható, hogy mostanában a szociális és az egészségügyi ágazat számára képeznek szakembereket, a Pannon Egyetemmel és a vármegyei kórházzal együttműködésben komoly terveik vannak.

Ezzel együtt a társadalmi, egészségügyi nyitás mellett szeretnének hitéleti szakokat is indítani: „Tapasztaljuk, hogy missziós, evangelizációs téren vagyunk, hiszen sok hallgatót megérint az a szemlélet, az a kulturális keresztény antropológiai kép, mellyel a képzéseink során találkoznak.”

A katolikus felsőoktatási intézmények szellemisége és színvonala vonzza a diákokat az alap- és mesterszakokra egyaránt. A hatalmas és hangos forgatagban folyamatosan látogatták az oktatási intézmények standjait.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír