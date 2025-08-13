Névadóját ünnepelte a nagymarosi Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

Hazai – 2025. augusztus 13., szerda | 9:42
1

A nagymarosi Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató intézetének ellátottjai és munkatársai augusztus 8-án, idén első alkalommal szerveztek kötetlen kerti bográcsozást, így ünnepelve Szent Lőrincet, az intézmény pártfogóját. A Szociális Szolgáltató munkatársának beszámolóját olvashatják.

A szolgálat munkatársai az ebédet, amely bográcsgulyás volt, közösen készítették az idős nappali ellátottjaival. A főszakács szerepét ezúttal az intézményvezető kapta. A közös főzőtevékenység mellett az idősekkel közösen felelevenítették a régi főzési szokásaikat, valamint bemutatták Szent Lőrinc életének fontosabb eseményeit, kiemelve azt az örökérvényű gondolatot, hogy az Egyház kincsei az elesettekben, szegényekben, betegekben rejtőznek. A közös ebédre meghívták a helyi plébánost, Csáki Tibor atyát, aki ezt a gondolatot tovább erősítette azzal, hogy mindenkivel igyekezett személyre szabottan elbeszélgetni.

A jó hangulatú ebéden részt vett egy-két unoka is, így az eseménynek közösségfejlesztő jellege is volt. A könnyed hangvételű ünneplést egy tízkilós dinnye elfogyasztásával zárta a közel húszfős közösség.

*

A Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató szociális alapszolgáltatásokat biztosít Nagymaroson és a térségben, melynek keretében támogató szolgálatot, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és gondozást, valamint nappali ellátást nyújt a rászoruló időseknek.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

Magyar Kurír

#egyházmegyék #időskor

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató