Névadóját ünnepelte a nagymarosi Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

A szolgálat munkatársai az ebédet, amely bográcsgulyás volt, közösen készítették az idős nappali ellátottjaival. A főszakács szerepét ezúttal az intézményvezető kapta. A közös főzőtevékenység mellett az idősekkel közösen felelevenítették a régi főzési szokásaikat, valamint bemutatták Szent Lőrinc életének fontosabb eseményeit, kiemelve azt az örökérvényű gondolatot, hogy az Egyház kincsei az elesettekben, szegényekben, betegekben rejtőznek. A közös ebédre meghívták a helyi plébánost, Csáki Tibor atyát, aki ezt a gondolatot tovább erősítette azzal, hogy mindenkivel igyekezett személyre szabottan elbeszélgetni.

A jó hangulatú ebéden részt vett egy-két unoka is, így az eseménynek közösségfejlesztő jellege is volt. A könnyed hangvételű ünneplést egy tízkilós dinnye elfogyasztásával zárta a közel húszfős közösség.

A Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató szociális alapszolgáltatásokat biztosít Nagymaroson és a térségben, melynek keretében támogató szolgálatot, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és gondozást, valamint nappali ellátást nyújt a rászoruló időseknek.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

Magyar Kurír