Nézd, királyod jön hozzád… – Már letölthető a Székesfehérvári Egyházmegye adventi lelki füzete

„Karácsony éjszakáján a Mindenség Királya érkezett el hozzánk csendes egyszerűségben. Az idei adventben lelki szemeinkkel szemléljük az Ő királyi hatalmát! Jézus a Királyok Királya, aki életünk ura szeretne lenni, de nem úgy, ahogy a világ hatalmasai: erővel vagy fenyegetéssel. Ő nem leigázni jött, hanem megmenteni. Nem követelőzik, hanem hív. Nem elvesz, hanem önmagát ajándékozza. Az Ő királysága csendben növekszik ott, ahol valaki megengedi, hogy a szívében Ő legyen az egyetlen Úr. Ismerjük fel a jászolban fekvő betlehemi Kisdedben A KIRÁLYT, és követve a pásztorok és a bölcsek példáját boruljunk le előtte!” – olvashatjuk a kiadvány elején.

A füzetben minden témához tartozik néhány kérdés, amelyek kiindulópontjai lehetnek egy-egy tartalmas beszélgetésnek, a zölddel jelölt oldalak a gyermekek számára tartalmaznak az adott hétre történeteket, kérdéseket, valamint könyvajánlókat is találunk.

„Csak szeretetet ad, de ennél kell-e bárkinek is több? Szeretetében önmagát adja nekünk, és adhatna-e többet? És azt kéri, hogy életünk királya lehessen. Nem, mert uralkodni akar rajtunk, hanem mert Isten szeretetét hozta, mely minden képzeletet felülmúl. Ha királyunknak fogadjuk, befogadjuk tanítását, befogadjuk az Ő életét, elvezet bennünket az atyai ház örömébe. Vele békés lesz a lelkünk, ha a világban nincs is béke. Vele tele lesz reménnyel a szívünk, ha a világ reménytelennek is tűnik. Ha Vele élünk, és az örök boldog élet felé vezető úton követjük, mint életünk urát, szentek lehetünk a szentek között” – olvashatjuk Spányi Antal megyéspüspök idei köszöntőjében.

Az adventi füzetet a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján letölthető formában is elérhetővé tették minden érdeklődő számára.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír