Női és férfi szerzeteselöljárók őszi konferenciáját tartották Budapesten

Az összejövetel szentmisével kezdődött a budapesti Piarista Kápolnában, melyen Zsódi Viktor, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke mondott szentbeszédet. A piarista tartományfőnök beszélt a türelem passiójáról a szerzetesi életben, és arról, hogyan legyenek a szerzetesek a remény zarándokai a béke útján.

Idézett XIV. Leó október 8-i, szerdai katekéziséből, melyben a Szentatya feltette a kérdést: Milyen a feltámadt Úr, akire várunk? Látványos? Erőteljes? „Ellenkezőleg: diszkréten közeledik, mint egy egyszerű vándor, egy éhes ember, aki egy kis kenyeret kér – mondta a pápa. – Mária Magdolna kertésznek nézi. Az emmauszi tanítványok idegennek tartják.”

Ebben rejlik a mi reményünk – emelte ki az FSZK elnöke. – Ha az Úr angyalok seregével, dicsősége teljében érkezne, a mi pislákoló lámpásunk szégyenében kialudna. De ő kertésznek álcázva jön. Nem a mi tüzünket kéri számon; ő az, aki „újra fellángoltatja” a szívet, ahogy az emmauszi tanítványokét. A pápa legfontosabb mondata a mi állapotunkra ez volt: „Néha azt gondoljuk, hogy az Úr csak az elcsendesedés, a lelki buzgóság perceiben látogat meg bennünket. Ezzel szemben a feltámadt Krisztus éppen a legsötétebb helyeken jön közel hozzánk: kudarcainkban, megfáradt kapcsolatainkban, a vállunkra nehezedő mindennapi terheinkben, és elbátortalanító kétségeinkben.” Az „égő lámpás” tehát nem a mi érdemünk, nem a mi teljesítményünk. A lámpásunk fénye az ő diszkrét jelenlétének felismerése – hangsúlyozta a piarista tartományfőnök.

Zsódi Viktor SchP teljes prédikációját ITT olvashatják.

A szentmise végén Kakucs Petra domonkos nővér az MRK-FSZK plenáris nevében megköszönte Németh Emma szociális testvér, volt MRK elnök szolgálatát.

A plenáris a díszteremben folytatódott, ahol Bagyinszki Ágoston OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a szerzetesi főiskola fejlesztési tervét.

Ezt követte az új elöljárók bemutatkozása: Vasko Mária SCSC, Takács Anita SSS, Kobus Edit FMM, Czakó Ágnes SA, Tóth István Konstantin OSB a Szent Mór Bencés Perjelségből és Herbert Dóra az Emmanuel közösségből.

A délelőtti előadások A hatalomgyakorlás szolgálata és az engedelmesség dokumentumhoz kapcsolódtak.

Deák Hedvig OP három kérdéssel kezdte előadását: Milyen engedelmesség? Milyen szabadság? Milyen emberképben gondolkodunk? Szükségünk van egy tágabb kontextusra, ahol az engedelmesség élni tud.

Az engedelmesség elsősorban erény, amely szabadságot feltételez, és nyitottságot a nagyobb jóra.

Az teszi szükségessé, hogy az ember társas lény, és egy közös jót segít elő ez az erény –szögezte le az előadó.

Teljesen engedelmes közösség az, ahol senkit sem kényszerítenek semmire, hanem mindenki felismeri a nagyobb jót, mint célt. A szerzetesi engedelmesség tárgya az elöljáró parancsa. A Jézus Krisztus személyével való barátság keretében értelmezhető az engedelmesség úgy, mint ami a szeretet által teljesebbé tesz. Krisztus barátai számára szabadság és engedelmesség kéz a kézben járnak – emelte ki a domonkos nővér.

Legtöbbször önmagunkat keressük – kezdte előadását Juhász-Laczik Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója. – Az engedelmesség azonban a „A te arcodat keressük Urunk” felé irányít, terel minket.

Engedelmesség és szabadság együtt jár, nem kell különválasztani őket, együtt (is) értelmezhető.

Amikor engedelmeskedünk, az egy üzenet a külvilág számára. Tanúi vagyunk annak, hogy tágabban látunk, értelmezünk. Nemcsak a fát, hanem az egész erdőt látjuk – fogalmazott az előadó. Felolvasta a bencés regula 68. pontját, hozzáfűzve: ez a rész rendelkezik arról, hogy ha egy testvérre lehetetlent bíznak, mi a teendő. Olyan rétegzett a szöveg, hogy több napot lehetne eltölteni a rá való odahallgatással és átbeszélésével – mondta a bencés szerzetes.

Befejezésül lehetséges kérdéseket tett fel kiscsoportos beszélgetéshez: Hol éltem meg azt, hogy engedelmeskedtem és jobb lett? Hogyan szerethető az Egyházunk? Hogyan segített nekem ez az életemben? Hol éltem meg azt, hogy a közösségünkben ott van Isten? Az engedelmesség még az egységről is szól – mondta Juhász-Laczik Albin OSB. Végül Leó pápa szempontját osztotta meg: Bármi történik, maradjunk együtt!

Ebéd előtt kiscsoportos beszélgetést tartottak az aulában, amely szintén az engedelmesség témakörét érintette, ám az elöljáró szemszögéből.

A délutáni első program pódiumbeszélgetés volt Dysmas de Lassus: Visszaélés és árulás című könyve kapcsán.

A beszélgetés moderátora Dobszay Benedek OFM, az Emberi Méltóság Stratégia vezetője volt. A részt vevő szerzetesek – Takács Anita szociális testvér, Fejérdy Judit ciszterci nővér, Lukács János jezsuita és Galaczi Tibor piarista szerzetes – többek között arról beszélgettek, az engedelmesség, áldozatvállalás mikor ad életet, és mikor fordulhat át határátlépésbe; a közösség szempontjából nézve hogyan lehet radikálisan, de nem fanatikus módon élni. Mivel a szektásodás veszélye fennáll sok helyen, még egy közösségen belül is, érzékeltették, hogy a szerzetességben hol lehet ennek a veszélynek való kitettség. Lukács János SJ szerint érdemes lenne arra a kérdésre választ találni, hogy az akarat hogyan szorul napjainkban gyógyulásra.

Zsódi Viktor záró szavai és közös imádság után a férfi szerzeteselöljárók számára véget ért a találkozó.

Ezt követően tartották a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjainak szavazását.

A tagok az MRK elnöki szolgálatára a következő három évre Kakucs Adél Petra domonkos nővért, az MRK eddigi elnökhelyettesét; az MRK elnökhelyettesi pozíciójára pedig Takács Anita testvért, a Szociális Testvérek Társasága kerületi elöljáróját választották meg.

Az MRK új elnökségének tagjai: Kakucs Petra OP – elnök, Takács Anita SSS – elnökhelyettes, Kóródi Veronika SFP – elnökségi tag, Szentistványi Rita RSCJ – elnökségi tag, Ivanics Andrea SSND – elnökségi tag.

Forrás: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája/Mészáros Anett

Fotó: Barlay Vince/piarista.hu

Magyar Kurír