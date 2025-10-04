Növeld bennünk a hitet!

Az apostolok kérése nem csupán az egykori tanítványok fohásza, hanem minden kor hívő emberének szívéből felszakadó vágy. A hit titok. A hívő ember élete bizonyosság és kétely, tudás és remény, megtapasztalás, személyes istenkapcsolat és süket csend élménye között feszül. A hitről úgy beszélünk, mint ajándékról: a Szentlélek munkája bennünk, amit nem mi adunk meg magunknak. Mégis halljuk Jézus felszólítását: „Higgyetek!”, és az evangélium buzdítását: „Ne légy hitetlen, hanem hívő.”

A hit tehát egyszerre kegyelem és feladat. Ajándék, amit kapunk, s közben olyan valóság, amely az ember szabad akaratán, nyitottságán múlik.

De mit tehet az ember a hitéért?

Az Úr sokszor azokban az élethelyzetekben szólítja meg az embert, amikor érzékenyebb. Egy örömteli eseménynél vagy egy nagy traumánál. Érdemes tehát a hit szempontjából is komolyan venni ezeket a fordulópontokat.

Becsüljük meg Isten jeleit, a nagyokat és a kicsiket egyaránt, amelyeket újra és újra ad. Létezésének bizonyságai ezek. Amikor hálát adunk értük, egyúttal emlékezünk is rájuk. Tudatosítjuk, hogy Isten szeret minket. És ez a tudatosítás, a hála és az emlékezés ismét erősítheti a hitet.

Imádkozzunk a hit kegyelméért. Gyötörhetik kételyek az embert, felmerülhet bennünk az Istennel szembeni neheztelés. A nagy probléma azonban az, ha végleg elhagyjuk az imádságot, ha kilépünk az istenkapcsolatból. Ezért gyakoroljuk az evangéliumi fohászt: „Hiszek, Uram; segíts hitetlenségemben!”

Cselekedjünk a hit logikája szerint. Gyakran úgy gondolkodunk, hogy miután az Úr megadja a hit kegyelmét, abból merítve kell olyan dolgokat cselekednünk, amelyek hitünkből következnek. A tapasztalat szerint azonban fordítva is igaz: képes megerősíteni a hitet, ha olyan döntéseket hozunk, amelyek a hitből következnek, függetlenül a bizonyosság mértékétől.

Ne várjuk tehát, hogy Isten bizonyítsa magát. A hitből fakadó tettek – például az irgalmasság cselekedetei, a törekvés mások megbecsülésére, a megbocsátásra, az istentisztelet méltó végzése – önmagukban megerősíthetik a hitet.

Jobb félni mint megijedni – tartja a mondás. A hit szempontjából nem mindegy, milyen tartalmakat, eszméket, kapcsolatokat engedünk be az életünkbe. Van, amikor erősek vagyunk, így sokat „kibír” a hitünk, máskor azonban nem. Olvasmányaim, beszélgetéseim, tartalomfogyasztásom megerősítheti, de gyengítheti is a hitemet. Legyünk párbeszédképesek más emberekkel, de komolyan kell venni, mikor mit tudunk elhordozni hitünkben. A hívő közösség, az abban való aktív részvétel pedig különösen megerősítő lehet a hitben.

Hitünk ezen a világon – sokszor úgy tapasztaljuk – csupán mustármagnyi. Ha nem így volna, talán felfuvalkodottan a magunk érdemének tartanánk, hogy hívők vagyunk. Az evangélium szerint azonban ez elegendő.

Ha bízunk Istenben, élet fakad belőle, és bár hitünk törékeny, megtapasztalhatjuk Isten műveit magunkban és a világban.

Szerző: Dobszay Benedek OFM

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír