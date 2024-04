Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel

A 12 hírnök 2021. nyár elején vette át Erdő Péter bíboros, prímástól megbízólevelét: Baricz Gergő zenész; Böjte Csaba ferences szerzetes; Csókay András idegsebész; Dolhai Attila színész, énekes; Kubik Anna színésznő; Lackfi János költő-műfordító; Petrás Mária népdalénekesnő, képzőművész; Pindroch Csaba színész; Sena Dagadu énekesnő; Szalóki Ágnes népdalénekesnő; Szikora Róbert zenész és Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató. A hírnökök életükről, hitükről, a NEK-kel kapcsolatos várakozásaikról beszéltek az interjúkban.

Erdő Péter bíboros, prímás szerint napjainkban is kellett bátorság ahhoz, hogy a kongresszus hírnökei igent mondjanak a feladatra. „Volt olyan közöttük, aki a saját foglalkozási körében, pályatársaitól kapott kemény kritikákat a vállalásért. Valahol ez minden időben így van, a Krisztusról való híradás sosem konformista. Maga Jézus sem volt konformista, radikális és nehéz gondolatokat hirdetett…

A Mester tanítványának lenni, képviselni a tanításait minden időben, valamilyen módon megütközést, botrányt kelt.

A hírnöki szerepvállalás nehéz feladat, nagy bátorságra volt hozzá szükség.”

Lackfi Jánosnak és feleségének, Bárdos Júliának hat gyermeke és több unokája van. A költő, író, műfordító állítja: „Isten velünk volt az elmúlt harminc évben, és mivel nem kergettük el, sőt szívesen fogadtuk, egyre közelebb jött… a családunkban mindenki eljutott a Jóistenhez a maga útján-módján. Én, öcsém, húgom, édesapám és édesanyám: mindenki megtért. Apai nagymamám hatását lehet felfedezni inkább, ha már kell. Egyszerű parasztasszony volt…, okos értelmiségi szüleimmel nem mert volna vitatkozni, de ő tudta, hogy így lesz. Minden vasárnap az Úrfelmutatáskor ezért imádkozott. Hogy megtérjünk.”

Baricz Gergő énekes, dalszerző elmondta: „Igyekszem minél inkább a szeretetre fókuszálni. Az Istennel való kapcsolatban is. Hogy szeret – érzem. Meghatódom azon, hogyan tud szeretni engem, így, amilyen vagyok. De van, amikor a hitem szinte pofátlan. Néha belevágok lehetetlen vállalkozásokba. Nem is néha. És: megy. Mert tudom, hogy menni fog. Tudom, hogy velem van.”

Szalóki Ágnes leszögezte: „Hírnökök vagyunk, az Egyház hírnökei. Mint az angyalok… Önmagában is megtisztelő, hogy a bíboros úrtól vehettem át az oklevelet, hogy ilyen társaságba kerültem. A bizalom is megrendítő. Nagy a szám, harcos vagyok, vitatkozom, megszegek egy-egy szabályt, néha nem tudom, hol a határ a harcban. Mégis bizalmat kaptam az Egyháztól, ami nagy ajándék.”

Böjte Csaba ferences szerzetes, pap kiemelte: Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt hitt az emberiségben, „zöldmezős beruházásként kezdte a működését, 33 éven át itt volt a földön. Nem hiszem, hogy utópiát kergetett. Nekünk, keresztényeknek Jézus Krisztus hitét kell a magunkévá tennünk. A Miatyánkot nem azért kaptuk, hogy imádkozzuk el, amikor a világ összedől, hogy ne fájjon annyira. »Jöjjön el a te országod!« – ezt nem csak imádkozzuk, tenni is kell érte. Ez nem sci-fi, meg lehet valósítani.”

Dolhai Attila színész, musicalénekes állítja: Ferenc pápa jelenléte, az általa bemutatott Statio Orbis ünnepi szentmise a kongresszus zárónapján még erősebbé tette a NEK-et. „Az isteni küldetéssel megáldott ember prédikációjából nagyon megfogott egy gondolat: »a keresztnek gyökerei vannak, de felfelé tart, utat mutat az Isten felé, és Jézus rajta tárt karokkal várja embertársait. El kell fogadnunk a hívását, és segítenünk kell másokat is ebben«.”

Kubik Anna Isten szolgája Márton Áron egykori gyulafehérvári püspököt idézte: „az egyetemes bizonytalanság éveiben megbizonyosodhattunk arról, hogy egyedül vagyunk és a magunk erején kívül csak Istenre támaszkodhatunk.” A színésznő hozzátette: „Régen írta le, de

az egyetemes bizonytalanság csak növekedett azóta, magányosabbak vagyunk, mint valaha – ha Istenben nem bízunk, végünk.

Nincs más út, csak az Isten útja, s ha ez a kis nép, a magyar, nem hisz benne, el fog veszni.”

Szikora Robi énekes, dalszerző leszögezte: „Isten személy, aki szeret. Azért szeret, mert vagyok. Mert viszont tudom szeretni. Mert fölismerem, hogy a hit ajándék.”

Pindroch Csaba színművész kifejtette: számára a szeretet mindenütt jelen van. „Hogy az Eucharisztiában lenne ott jobban, töményebben? Nem tudom. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Azzal már tudok, hogy »ezt cselekedjétek az én emlékezetemre«.”

Az édesanyjáról magyar, édesapjáról ghánai származású énekesnő, Sena Dagadu énekesnő szerint „Elfogadás és szeretet: ez volt az esszenciája a kongresszusnak is. Ezt pedig tiszta szívvel tudom képviselni mindig. Kaotikus világban élünk, a szeretet azonban minden embernek fontos, minden közegben ott van. A legtökéletesebb szeretetnyelv pedig az Isten szeretete… Nem csak azokhoz beszélek, akiknek már van kapcsolatuk Istennel, Egyházzal, vallással. Mindenkihez. Az én jelenlétem a kongresszuson talán ezért lehetett fontos.”

Csókay András idegsebész úgy véli: a NEK valóban „gyújtópontja lehet akár Európa hitbeli megújulásának is, ha sokan kitartunk ebben. Ez után a kongresszus után nem tehetjük meg, hogy ne hirdessük Krisztust, akár munkahelyen, baráti beszélgetésben, családban. Aki részt vett az eseményeken, az nem teheti meg, hogy ne evangelizáljon. Az ember kötelességének érzi Jézus felszólítását: »Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot az egész világon!«”

A hétgyermekes fizikus, klímakutató, Ürge-Vorsatz Diána állítja: mint minden problémára, a klímaválságra is a hit a megoldás: „És Jézus tanításai. Ha mindenki tényleg követné is azokat, ha nem a földi javakat halmozná föl, ha rájönne, hogy nem azoktól leszünk boldogabbak, hogy nem lesz nekünk jobb attól, ha van egy nyolcadik okostelefonunk, megoldódna a klímaválság is. Ha tudnánk mind, hogy attól lesz jobb az életünk, ha erős a családunk. Attól, ha van egy közösségünk, attól, hogy szeretjük a körülöttünk levőket. Attól, hogy adunk.

Ha Jézus tanításait követjük, akkor gyakorlatilag meg fog oldódni az éghajlatváltozás és meg fog oldódni a többi környezeti krízis is, hiszen a probléma éppen az, hogy tovább nyújtózkodunk, mint ameddig a takarónk ér, hogy túlfogyasztunk.”

Petrás Mária népdalénekesnő, keramikus elmondta: örömmel, bizalommal készült a NEK-re. „Reméltem, sokan elgondolkodnak majd, milyen világban élünk. Pont jókor jött a kongresszus, hogy mélyebben elgondolkodhassunk ezen. Hogy bármikor bármi történhet. És csak Istenre hagyatkozhatunk. Semmi más kapaszkodónk nem lesz. Aki még nem találta meg ezt a kapaszkodót, a hitet, reméltem, hogy megtalálja a kongresszuson. Hogy fényt hoz, megmozdítja a lelket. Az előkészületeknél érezhettem is: van Magyarországon egy csodálatos réteg, amely minden jó iránt érdeklődik, akar emelkedni. A papunk mindig mondja: az ember, ha nyitott Isten felé, kap meghívást.”

A kötethez Sándor Csilla és Zsuffa Tünde, a NEK Sajtóosztályának vezetői írtak ajánlást, Ők Tizenhárman címmel. A tizenharmadik hírnök Kuzmányi István, aki 2020 tavaszán, a Covid kezdetén, abban a bizonytalan, félelemmel teli időszakban diakónusként elhatározta: minden nap délben, az angyalföldi Szent Mihály-templomban kihelyezi az Oltáriszentséget és imádkozik előtte a járvány elmúlásáért. „Ő volt az, aki a bezártság idején kinyitotta a szívünket, amikor közös fohászra hívott bennünket. Nem is kérhettünk volna fel mást arra a feladatra, hogy üljön le beszélgetni a kongresszus hírnökeivel, a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. S ő elvállalta. A tőle megszokott alázattal és érdeklődéssel kérdezett hitről, istenképről, botlásokról, várakozásokról.”

Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel

Magyar Kurír – Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága

Az Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Fotó: Merényi Zita