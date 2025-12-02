Ökumenikus adventi gyertyagyújtás Debrecenben

Az ünnepi alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is megosztotta adventi üzenetét a jelenlévőkkel.

Palánki Ferenc megyéspüspök arra hívta a híveket, hogy merjenek kilépni a belső sötétségből, és engedjék, hogy Isten világossága vezesse életüket.

Rámutatott: Izajás próféta látomása (Iz 2,1–5) nem távoli álom, hanem tükör, amely megmutatja, milyen lenne a világ, ha hagynánk, hogy Isten akarata formáljon bennünket. Isten nem elvesz, hanem átalakít – a fegyverekből ekevas, a sebző szavakból gyógyító erő lesz.

Az adventi időszak ezért nem a gyors megoldások kereséséről szól, hanem arról a biztos útról, amelyen járva a hit őszintesége, kapcsolataink tisztasága és a szív békéje fokozatosan beragyogja életünket.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi beszéde ITT visszahallgatható.

Papp László polgármester beszéde kezdetén XIV. Leó pápa gondolatait osztotta meg: „Aki zarándoklaton vesz részt és célba érkezik, annak fontos felidéznie a döntés pillanatát.”

A városvezető felidézte, hogy az előző héten elvitték Rómába Debrecen szeretetét és üdvözletét, egy csodálatos faragott és egy mézeskalácsból készült betlehem formájában. Egy darabka Debrecen, a magyar karácsonyi tradíciók csodaszép darabja, mostantól évről évre kézzelfogható kapocs lesz az európai kereszténység két kiemelkedő központja, Róma és Debrecen között.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Biri Péter/Debrecen.hu

Magyar Kurír