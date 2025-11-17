Ökumenikus játékmackók – Református lelkészházaspár segíti a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitászt

Nyírmeggyesen, a református templom szomszédságában nyitott kapukkal várja a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársait Erdei István és felesége, Erdei Istvánné Csőke Mária nyugalmazott református lelkészházaspár. A vendégeket a kert filagóriájába invitálják, ahol már készen állnak a szeretettel megtöltött zsákok, bennük új játékmackók és használt ruhaneműk. István nem csak druszája a híres mesemondónak, Csukás Istvánnak, fizimiskája és mesélő kedve miatt akaratlanul is névrokonához hasonlítja őt a betérő.

A felajánlások a Nyírmeggyesi Református Nőszövetség gyűjtései mellett a házaspár saját adományai. „Szeretnénk velük a gyermekeket boldogítani” – mondja Csőke Mária, a nőszövetség – 2024-ben Zsindelyné Tüdős Klára-díjjal kitüntetett – elnöke, aki férjével együtt több mint negyven évet töltött gyülekezeti szolgálatban. Szolgálati helyeik közt szerepelt Szamosújlak, Szeghalom, Hajdúböszörmény, utoljára pedig Lónya, ahonnan nyugdíjba vonultak.

Bár nyugdíjas évek helyszínéül Nyírmeggyest választották, a feladatokat itt is megtalálják. Mindig is fontos volt számukra az ifjúságpasztoráció (táboroztatás, cserkésztevékenység), s ezt a nyugdíjas években sem hagyták el teljesen: a helyi iskolában – a lelkész szolgálatát segítve – hittanórát tartanak, és fogadják a gyermekeket az udvari „macimúzeumban”, ahol Mária az évek alatt gyűjtött macikat mutatja be. Emellett a szociális érzékenység és a karitatív segítségnyújtás a mindennapok része maradt.

„Csináljuk, míg erőnk van. A nyírmeggyesi gyülekezet nagyon barátságos és önzetlen szeretettel fogadott minket” – teszi hozzá Mária.

A református közösség nyújtotta otthon mellett a házaspár jó kapcsolatot ápol a helyi görögkatolikus lekipásztorral, Magyar László nyírkátai parókussal is. Ez a kapcsolat és a krisztusi szeretet parancsa motiválta őket, hogy a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitászt támogassák.

„A keresztyén hit bármilyen ágú gyakorlása krisztusi hitvallás, tehát egy az Urunk és egy az utunk” – fogalmazza meg Erdei Istvánné Csőke Mária.

A most átadott játékmackók, melyek a rászoruló gyermekeknek fognak meglepetésként örömet okozni karácsonykor, a karitászon keresztül jutnak el a családokhoz.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír