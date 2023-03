Olasz önkéntesek karavánja visz segélyszállítmányt ostromlott ukrán városokba

Legalább 2500 kilométert kell megtenni, hogy Olaszországból eljusson valaki az Ukrajna déli régiójában fekvő városokba, Szlovénián és Magyarországon áthaladva, a határt Beregszásznál átlépve. Céljuk, hogy eljussanak Odesszába, Mikolajivba és Herszonba, egy csoport saját kisbuszokkal, egy másik, kisebb csoport pedig repülővel a moldovai Kisinyovon keresztül.

A járműveket megpakolták tésztával, olajjal, liszttel, bébiételekkel és más élelmiszerekkel, valamint számos generátorral, amelyeket a Caritas-Spes Ucraina segítségével adományoznak Ukrajna különböző pontjain.

Az Odesszába érkezést április 1-jén, szombaton délre tervezik. Az első találkozó a városi gyermekkórháznál lesz, ahol a karaván a helyi vezetők és az igazgató jelenlétében átad egy 200 kilowattos elektromos generátort, amelyet a bolognai érsekség és Matteo Zuppi bíboros hozzájárulásának köszönhetően vásároltak. A karaván önkéntesei elmennek egy Odessza melletti faluba is, ahol a lakosok segítséget kértek. „Ezek mind olyan helyek – mondja Gianpiero Cofano, a XXIII. János Pápa Közösség tagja, a karaván koordinátora –, ahol az elmúlt hónapokban baráti kapcsolatokat alakítottunk ki.

Ez a #StopTheWarNow jellegzetes módszere: az erőszakmentesség és a béke mozgalmát indítani el a konfliktusövezetekben, és osztozni azokkal, akik a háború következményeitől szenvednek.

Mikolajivban a csoport a város evangélikus közösségének vendége lesz, amely rendelkezésre bocsátotta szállásként az alkoholisták rehabilitációs központját, egy háromemeletes épületet. A háború kezdete óta mintegy harminc ember él az alagsori szinten kialakított menedékhelyen, családok, idősek és fiatalok, akiknek nincs hová menniük, vagy félnek visszatérni otthonukba. A konfliktus kezdete óta turnusokban váltva mellettük vannak a XXIII. János Pápa Közösség önkéntesei, akiket Alberto Capannini, a Colomba-művelet (a XXIII. János Pápa Közösség akciója, amellyel a konfliktuszónákban való jelenlétükkel a szolidaritást és a békét mozdítják elő) egyik alapítója koordinál. „Mikolajiv – mondja – olyan város, amelyet nyolc hónapja bombáznak és ostromolnak. A támadások a város vízhálózatára irányultak, így a lakosság víz nélkül maradt. Szomjaztak.” Ezért az egyik első kezdeményezés az volt, hogy sótalanító berendezéseket vittek, ma már a város különböző pontjain a lakosok tiszta, iható vízért járnak ezekre a helyekre.

Amikor az evangélikus központ vezetői látták, hogy olasz önkéntesek érkeznek, azt mondták: „A humanitárius segélyek nagy számban érkeznek, de ez az első alkalom, hogy valaki személyesen hozzánk hozta el.”

Április 2-a virágvasárnap. A kisbuszokba az önkéntesek olajágakat is raktak. Misét mutatnak majd be, talán a mikolajevi görögkatolikus templomban. Renato Sacco, a Pax Christi papja, nemzeti tanácsosa, aki személyesen vesz részt a karavánban, így nyilatkozott: „A karavánnak ezúttal különösen szimbolikus jelentősége lesz, mert a katolikusok számára fontos ünnep, a virágvasárnap is benne lesz. A nagyhét kezdete a népek közötti béke és testvériség felmagasztalása, a húsvét összeköt minket minden egyház keresztényeivel.”

A régióban nagy a feszültség. „A legutóbbi bombatámadás Mikolajivban körülbelül két héttel ezelőtt történt – mondja Campanini. – De a front csak 40 kilométerre van innen, és a légiriadók folyamatosak.” Az elmúlt napokban ellentámadás indult a donyecki Mariupolban és zaporizzsjai régióban fekvő Melitopolban, hogy visszafoglalják az orosz hadsereg által megszállt két ukrán várost. Újabb orosz támadásra számítanak. Mikolajivban olasz önkéntesek segítenek ezer, alapvető szükségleti cikkekkel teli csomagot szétosztani a helyi lakosságnak. Este pedig koncert és ünnepség lesz. „Ez lehetőség arra, hogy a várost kiemeljük egy kicsit a háború borzalmaiból, és visszavezessük a normalitásba” – mondja Gianpiero Cofano. „Nem nyugszunk bele a háborúba” – teszi hozzá.

„Egy évvel a #StopTheWarNow által szervezett első misszió után jelenlétünkkel továbbra is ugyanezt üzenjük. Azok eredményei, akik fegyverrel próbálják megoldani a konfliktust, mindenki számára láthatóak, és ott vannak az áldozatok könnyeiben is. Most felhívást intézünk a politikusokhoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, csatlakozzanak hozzánk online, hogy együttérzésüket eljuttassák azokhoz az emberekhez, akikkel találkozni fogunk.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Agensir

Magyar Kurír