Olaszországban nem feltétel az oltási igazolvány a szentmisén való részvételhez

Az olasz kormány legújabb járványügyi intézkedése, bár nagymértékben kiterjeszti az oltási igazolvány szükségességét és új szabályokat vezet be a karantént illetően is, továbbra sem teszi kötelezővé a szertartásokon az igazolványt, azaz a jövőben is a 2020 májusában meghozott szabályok lesznek érvényben az országban. Az Olasz Püspöki Konferencia, a CEI kommunikációs irodájának igazgatója újságírók kérdésére válaszolva elmondta, hogy egyelőre a 2020-ban meghozott rendelkezés marad érvényben a szentmiséken és egyházi szertartásokon való részvételt illetően, amelyhez további módosítások kapcsolódnak, mint a maszk használata, a távolságtartás, a kézfogás kerülése, a megszentelt ostya kézbe való átadása vagy a szenteltvíztartók kiürítése.

A 2020-ban meghozott döntés szerint a kultuszhelyekre történő belépésnél kerülni kell a csoportosulást, be kell tartani a személyek közötti 1 méteres távolságot, valamint kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Korlátozni kell a belépők számát a befogadó tér nagyságának megfelelően; a szabályok betartását önkéntesek segítségével kell biztosítani. Nem léphet a templomba az, akinek influenzás tünetei vannak, vagy testhőmérséklete nagyobb 37,5 foknál, továbbá, ha Covid-19-vírussal fertőzött személlyel lépett kapcsolatba.

A szentmisén is szükséges betartani néhány intézkedést, így a koncelebráló papok és ministránsok számának minimalizálását és a kórusok jelenlétének kerülését. Az áldoztatás során a pap végigmegy a templomon anélkül, hogy a hívek elhagynák ülőhelyüket. A megszentelt ostyát a hívek kezébe kell helyezni, arra törekedve, hogy ne érintkezzen senkivel, a papnak pedig fertőtlenítenie kell a kezeit és kesztyűt kell viselnie.

Az intézkedés tehát továbbra is lehetővé teszi a szentmisén való részvételt mindenki számára, függetlenül attól, hogy megkapta-e a Covid-19-vírus elleni vakcinát, vagy sem.

Olaszországban mindenkitől kérik a rendelkezések maradéktalan betartását, oltási igazolvány hiányában pedig különösen is arra intik és kérik a híveket, hogy tartsák be a templomokban és a szertartásokon érvényes szabályokat, amelyek együttesen segítik a fertőzés veszélyének elkerülését.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



