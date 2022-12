Őrizzétek a béke, hit, szeretet és remény lángját – Főpásztori látogatás a kaposvári anyaotthonban

Orlik István és Horváth Vera Anna, a Kultúr Találka zenekar két tagja Mikulás-váró énekekkel készült a gyermekek számára, majd megzenésített verseket adtak elő.

Ezt követően a főpásztor a betlehemi pásztorokról, majd a békességről, hitről, szeretetről és reményről beszélt.

Az adventi időszakban minden vasárnap meggyújtunk egy újabb gyertyát a koszorún, s mire karácsony lesz, mind a négy gyertya ég. Karácsonykor megszületik Jézus Krisztus, a világ Világossága. Ezért minél közelebb vagyunk a karácsonyhoz, annál nagyobb lesz a fény, s annál több gyertya ég az adventi koszorún – magyarázta Varga László püspök. – Ezek a gyertyák a négy legfontosabb ajándékot jelképezik, amelyekre az embernek legnagyobb szüksége van.

Az egyik a béke ajándéka. Hogy mekkora ajándék a béke, azt akkor tudjuk leginkább, amikor békétlenség, veszekedés, megosztottság van körülöttünk. Senki sem szeret feszültségben, békétlenségben élni. Az egyik legnagyobb ajándék a béke.

A másik gyertya a hit gyertyája. Hit nélkül az emberek nem tudnak élni. Ha ti nem hinnétek valakiben, akkor nem tudnátok élni. Ha a kisbaba nem hisz abban, hogy az édesanyja szereti, akkor meghal. Azért maradunk életben, mert hiszünk az édesanyánk és Isten szeretetében.

Mindenki vágyakozik a szeretetre, azonban azt látjuk, hogy nagyon sok szeretetlenség van a világban. Piszkáljuk egymást, ítélkezünk, lenézzük, megvetjük a másikat. A szeretet a következő nagy ajándék, amelyet a gyertya lángja jelképez. A szeretet fénye hatalmas ajándék, összetartja az egész világot. Ha nem vesz körbe a szeretet, vagy nem tölti be az életünket, akkor akármilyen jólétben élünk is, meghalunk. Szeretet nélkül nincs élet. Ezért nagyon őriznünk kell a szeretet lángját a szívünkben és egymás között is.

A negyedik gyertya fénye a reményről szól. Ha nincs remény, akkor holnap nem kelek fel, nincs értelme. Azonban ha él bennem akármilyen kis remény is, akkor már van értelme felkelni. Vannak kisebb remények, amelyek napról napra éltetnek bennünket. Remélem, hogy tudok ma enni, megmosakodni, el tudok jutni az iskolába vagy a munkahelyemre. Vannak azonban nagyobb reményeink is, amelyek közül a legnagyobb, hogy örök életünk van, és a mennyországba jutunk.

A remény lángja talán a legfontosabb, mert ha elfújják a béke, a hit vagy a szeretet lángját, akkor a remény bármelyiket újra lángra tudja lobbantani

– emelte ki a kaposvári megyéspüspök.

A főpásztor tanítása után az ÉLSZ imacsoport tagjai szeretetvendégségre hívták az édesanyákat és a gyermekeket.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye



