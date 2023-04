Össznemzeti, szép ünnep lesz ez a találkozás – Az operatív törzs Ferenc pápa látogatásáról

A sajtótájékoztatón részt vett Tóth Tamás, az MKPK titkára, Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának nemzeti koordinátora; Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár; Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója és Kuczik János Zoltán, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese.

Kovács Zoltán államtitkár bevezetőjében elmondta, kiemelt figyelemmel és tisztelettel készülnek Ferenc pápa magyarországi látogatására. A Szentatya másfél évvel ezelőtt már járt Magyarországon, ám ezúttal nem csak egyházfői, hanem államfői minőségében is érkezik. Mint elmondta, a keretek biztosítása állami feladat, de mindenben együttműködnek a nunciatúrával, a pápai delegációval és a Magyar Katolikus Egyházzal. A pápát egy több mint hetven fős sajtóküldöttség fogja kísérni, az esemény iránt általában is kiemelten érdeklődik a média, ez pedig az országimázs szempontjából is fontos.

Ferenc pápa apostoli látogatásra jön Magyarországra, a Katolikus Egyház fejeként, aki emellett államfőként hivatalos látogatást tesz Magyarországon. A Szentatyát az MKPK hívta meg, amihez csatlakozott a magyar állam is. Ez alapvetően egy apostoli, vagyis lelki természetű látogatás

– hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Arra kérte a közélet résztvevőit, hogy amíg Ferenc pápa Magyarországon van, legyen egyfajta „treuga Dei”, azaz „Isten békéje”. A látogatás állami részéhez tartozik a Novák Katalin köztársasági elnökkel, az Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint az állami és a diplomáciai testületek képviselőivel való találkozás. Az egyházi események közül a fiatalokkal való találkozást és a Kossuth téri szentmisét emelte ki a miniszterelnök-helyettes. Minden előkészületet megtettek a pápa megfelelő fogadtatására – fűzte hozzá.

Mindenekelőtt szeretném kifejezni örömömet Ferenc pápa magyarországi látogatásával összefüggésben. Ez az esemény nem csak a katolikusoknak, de az egész magyarságnak nagy megtiszteltetés

– kezdte tájékoztatóját Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke. Nem lehet túlértékelni azt a tényt, hogy Olaszországon kívül Ferenc pápa csak Magyarországot keresi fel kétszer is. Amikor másfél évvel ezelőtt elköszönt a Szentatya, kifejezte szándékát, hogy ismét ellátogatna hozzánk, ahogyan a minap meg is említette a Regina caeli imádság alkalmával, mintegy „bepótolni” mindazt, ami a 2021-es ittlét során elmaradt.

Elsődlegesen lelkipásztori útról van most szó

– emelte ki a főpásztor. Bár a korábbi elképzelések szerint a Szentatya vidékre is ment volna, de erre sajnos egészségi állapota miatt nincs lehetőség. Ugyanakkor ez a látogatás az egész országnak, az egész magyarságnak szól, így várják a határon túli magyar közösségek képviselőit is erre az alkalomra. A programot a Szentatya lelkipásztori elképzeléseivel összhangban állították össze.

Bízunk benne, hogy egy össznemzeti, szép ünnep lesz ez a találkozás

– zárta tájékoztatóját Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke.





A Szentatya bízik bennünk, mert úgy gondolta, hogy két hónap alatt meg tudunk szervezni egy háromnapos látogatást. Az előkészületek nagyon jól haladnak

– mondta Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás koordinátora. Kitért arra is, hogy Ferenc pápa az elmúlt vasárnap megköszönte a látogatás szervezőinek munkáját. A programokra az egész országból hívtak résztvevőket, emellett a határokon túlról is sokan érkeznek majd. Az MKPK meghívta a környező országok püspöki konferenciáinak képviselőit is a Kossuth téri szentmisére.



Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a pápa személyi védelmét a TEK látja el, erre a feladatra felkészültek.

Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a látogatás kapcsán hozott intézkedésekről adott tájékoztatást. A rendezvény biztosítása érdekében egyes útszakaszokat időszakosan lezárnak, emellett lesznek olyan útvonalak, ahol időszakosan megállási és várakozási tilalom lép érvénybe.

Ezek pontos helyszínéről, időpontjáról és hatályáról a police.hu oldalon lehet tájékozódni.

Arra kérik az érintett útszakaszokon parkolókat, hogy időben álljanak el onnan a gépkocsikkal, mert más esetben ezeket elszállítják. Annak érdekében, hogy az elszállított járművek üzembentartóinak információval tudjanak szolgálni, a 06 80 180-780-as zöld számon egész nap tájékoztatást adnak arról, hogy hova szállították a járműveket. Mindenkit arra kérnek, hogy válassza a tömegközlekedést. A vasárnapi, Kossuth téri szentmisére érkezők a 2-es metró Kossuth téri megállóját nem tudják igénybe venni, de a szentmiséről távozva már mód lesz erre. A BKK a pápalátogatás idején aloldalt fog üzemeltetni, amelyen tájékozódni lehet a tömegközlekedésről.

Kérdésre válaszolva Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elmondta, meglátása szerint Bayer Zsolt nem hirdetett a Kossuth téri szentmisére békemenetet, egy ilyen kezdeményezést ő személy szerint ellenezne is. Ehelyett inkább arról van szó, hogy

mindenkit szeretettel várnak a Kossuth téri szentmisére, „azokat is, akik ott szoktak lenni a békemeneten, és azokat is, akik kordont bontanak”.

Mindenki, aki tiszteli Ferenc pápát, jöjjön el, csak kerülje a politikai megnyilvánulást. Szent II. János Pál pápára hivatkozva kijelentette, a béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság gyümölcse. De már a háború hiánya is jelent valamit, hiszen akkor megszűnik a vérontás.

Tóth Tamás a sajtó érdeklődésére kiemelte, az ifjúsági program szervezése során a határon túli katolikus egyházmegyék segítségét is kérték, ők delegálnak résztvevőket az eseményre. Ők is nagyon lelkesen készülnek a Szentatyával való találkozásra.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír