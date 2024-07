Pakisztánban 18 évre emelik a házasságkötés alsó korhatárát a keresztény kisebbségnél

Pakisztán véglegesen jóváhagyta azt a törvényt, amely 18 évre emeli a házasságkötés alsó korhatárát a keresztény kisebbséghez tartozó fiúk és lányok számára egyaránt. Naveed Amir Jeeva képviselő javaslatára a pakisztáni nemzetgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a szenátus által már benyújtott és jóváhagyott törvényjavaslatot, amely az 1872-es keresztény házassági törvényt módosítja. Eddig az alsó korhatár a lányok esetében 13, a fiúk esetében 16 év volt, ami a múlt öröksége, és emiatt nehéz volt megvédeni a kiskorúakat, különösen a lányokat a szexuális visszaélésektől és a gyermekházasságtól.

A pakisztáni katolikus püspöki konferencia emberi jogi szervezetén, az Igazságosság és Béke Nemzeti Bizottságán (NCJP) keresztül melegen üdvözölte a keresztény házasságról szóló 2024. évi (módosító) törvényjavaslat elfogadását. Samson Shukardin érsek, a püspöki konferencia elnöke, valamint Bernard Emmanuel, az NCJP országos igazgatója és Naeem Yousaf, ugyanezen testület ügyvezető igazgatója közös nyilatkozatban fejezték ki hálájukat. A vezetők hangsúlyozták, hogy ez a módosítás régi követelésüket teljesíti. „Ez a törvény döntő szerepet fog játszani abban, hogy megvédjük fiataljainkat és a gyerekeinket az erőszakos áttérítéstől és a gyermekházasságtól – írták. – Reméljük, hogy a kormány további lépéseket tesz az erőszakos vallási áttérítés büntethetőségének biztosítására”.

„Ezt a törvényt az összes nagy pakisztáni egyház egyetértésével vezettük be – mondta Naeem Yousaf Gill az AsiaNewsnak. – Bízunk abban, hogy megvédi lányainkat és garantálja alapvető jogaikat, különösen az oktatáshoz, az egészséghez és más járulékos lehetőségekhez való jogot. Ez a törvény előírja, hogy a házasságot csak akkor lehet megünnepelni és bejegyeztetni, ha mindkét szerződő fél betöltötte a tizennyolcadik életévét. A törvény azt is kimondja, hogy a szerződő felek életkorával kapcsolatos vita esetén a bíróság a személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány vagy bármely más vonatkozó dokumentum alapján állapítja meg az életkort. Ezen dokumentumok hiányában az életkor orvosi szakvélemény alapján is megállapítható.”

Forrás és fotó: AsiaNews

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír