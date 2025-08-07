Piaristák látogattak a Pécsi Egyházmegyei Hivatalba

A Piarista Rend alapítója Kalazanci Szent József (1557–1648), egy spanyol származású pap volt, aki 1597-től kezdve munkatársaival együtt „kegyes”, azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett Rómában, elősorban a szegényebb családok gyerekei számára.

A Rómában való megtelepedése után sohasem hagyta el Itália földjét, rendtársait azonban még életében elküldte az Alpokon túli Európába. Az itt alapított iskolákat, kollégiumokat és rendházakat a Provincia Germaniae (a németországi rendtartomány) kapcsolta jogi egységbe 1634-től. Belőlük létesült a cseh-morva (1634), a lengyel (1662), a magyar (1721) és az osztrák (1751) rendtartomány. Napjainkban a rend magyar tartománya Vácott, Szegeden, Budapesten, Sátoraljaújhelyen, Nagykanizsán, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Gödön és Veszprémben működtet rendházat vagy tart fenn iskolát.

A piaristák „az igazság munkatársaiként” azt vallják, hogy Kalazanci Szent Józsefhez hasonlóan Krisztustól és az Egyháztól arra kaptak küldetést, hogy a nevelés által evangelizáljanak, ezért a világiakkal együtt szolgálva a nevelésnek szentelik életüket.

Az evangéliumot hirdetik a nevelés által, a hit és a műveltség – „a vallásos élet és a tudomány” – közötti egység megteremtése révén. Az evangélium értékei szerinti testvériességet megteremtve akarják megújítani az Egyházat és formálni a társadalmat. Egész életüket és szolgálatukat Mária kezébe helyezik, mert szerzetesi elődeik az ő anyai oltalma alatt alapították egykor a rendet.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír