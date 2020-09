Pio atya kórháza a járvány idején is enyhíti a szenvedést

XII. Piusz pápa táviratban küldte el apostoli áldását, Giacomo Lercaro bíboros, bolognai érsek pedig beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta, hogy az irgalmas szeretet Isten jelenlétének a jele. Pio atya beszédében az Isteni Gondviselés műveként beszélt az intézményről: „Egy magot helyeztünk a földbe, amelyet ő melegít majd szeretete sugaraival. Az út első lépését megtettük. Ne lassuljanak le a lépteink, válaszoljunk Isten sürgető hívására, szolgáljuk a jó ügyét úgy, hogy mindenki megteszi benne a maga dolgát. Én azzal, hogy Urunk, Jézus Krisztus haszontalan szolgájaként szüntelenül imádkozom, ti pedig úgy, hogy az egész emberiséget vágyjátok a szívetekre ölelni, hogy velem együtt a mennyei Atya irgalmassága elé vigyétek.”

Miután az alapító és a bíboros szimbolikusan átvágta a szalagot, megnyitva ezzel a kórházat, az új intézményben rögtön el is kezdődött egy világszínvonalú szívsebészeti szimpózium. Híres európai és amerikai professzorok vettek részt a találkozón, akik másnap Pio atyához látogattak. A szentéletű kapucinus a következő szavakkal fordult hozzájuk: „Küldetésetek a betegek gyógyítása, de ha a betegágyhoz nem visztek szeretetet, akkor nem hiszem, hogy az orvosságok sokat használnak. Vigyétek el Istent a betegeknek!”

A San Giovanni Rotondóban található kórház magas színvonalú szolgáltatást nyújt. A koronavírus-járvány idején az elsők között volt, ahol fogadták a betegeket. Az intézmény igazgatója, a Manfredonia–Vieste-San Giovanni Rotondo-i egyházmegye érseke, Franco Moscone szerint a Gondviselésnek is köszönhették, hogy a legdrámaibb hónapokban is mindig megvolt a szükséges felszerelésük, még ha az utolsó pillanatban érkezett is. Pio atya úgy tartotta, az imádság és a szolgáló szeretet az a két fegyver, ami megérinti Isten lelkét és Istenen keresztül eléri az emberek lelkét is, és a kórház ma is ennek szellemében működik.

Két szerzetesnővér, Cristina és Pasqualina, akik hivatásukat a Szenvedés Enyhítésének Házában a betegek gondozásával gyakorolják, Szent Pio atya következő mondatából merítenek erőt: „Imádkozz, remélj, ne idegeskedj! Az idegesség nem vezet sehova. A Jóisten irgalmas, és meghallgatja az imádságodat!”

Forrás és fotó: Padrepio.it; Vatican News

