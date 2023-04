Prófétai jel – Ferenc pápa és a Fiat 500

Az, hogy valaki mekkora autóval jár, önmagában nem bír nagy jelentőséggel. Lehet ugyanis egy kis autó is költséges, míg egy drága és új autó gyakran kevéssé környezetszennyező. Az SCV 1-es rendszámú autó esetében azonban különleges jelentősége van annak, hogy a jármű kicsi és egyszerű.

A Vatikán (az SCV a Status Civitatis Vaticanae, vagy a Stato della Città del Vaticano rövidítése) egyes számú járgánya ugyanis az úgynevezett pápamobil.

Bergoglio bíboros Buenos Aires-ben szívesen használta a tömegközlekedést, gyakran jelent meg az emberek között az utcán és magára főzött. Az argentin főpap Péter utódaként is hangsúlyosan egyszerű életet akart élni. Ezért nem költözött be az Apostoli Palotába, hanem a Szent Márta Ház egyszerű szobájában maradt. Ezért hagyta meg a csúnyácska fekete cipőjét, amely nem volt új, de legalább kényelmes. Ezért ragaszkodott a fekete aktatáskájához is, amin ugyancsak meglátszottak az évek. A pápa mellkeresztje és halászgyűrűje ugyancsak egyszerű, anyagában és formájában egyaránt. A napokban pedig még a pápa olcsó, ám praktikus karórájáról is olvashattunk elemzést a magyar sajtóban. A sort hosszan lehetne folytatni.

Ezek a gesztusok elsősorban üzenetértékűek. Nem attól változik meg a világ, hogy a pápa nem vesz magának folyton új táskát vagy új cipőt.

De az, hogy a Ferenc nevet viselő pápa számára a szegények melletti kiállás jelei lehetnek ezek a gesztusok, egy olyan egyházban, amely a perifériákra megy az elveszettekért, igenis jelentőséggel bír.

A gesztusok, a jelek, a szimbólumok néha fontosabbak, mint maguk a tettek.

Ferenc pápa a megválasztása estéjén a számára fenntartott luxusautó helyett a bíborosokkal együtt busszal ment vissza a Szent Márta Házba. Rómában gyakran Ford Focus-szal láthatjuk őt, de egy Fiat 500-as is ott található a Vatikánban és környékén használatos járművek között.

Magyarországon Budapest utcáin járva ugyancsak egy ilyen Fiat 500-assal közlekedik a pápa.

Az autó éppen úgy része az üzenet átadásának, ha tetszik, a pápa kommunikációjának, mint az előbb felsorolt egyéb gesztusai.

Nem attól lesz tehát valaki Jézus jó követője, hogy nagy vagy kicsi autóval jár. Ferenc pápa azonban óriási elköteleződéssel, tíz esztendeje tanítja nekünk a szegények evangéliumát. És ebben az összefüggésben mindjárt mélyebb jelentőséget nyernek ezek a gesztusok.

És azt is őszintén hozzá kell tennünk mindehhez, hogy ha mindenki csak akkor venne új dolgokat, ha az feltétlenül szükséges, ha mindenki szakítana a leselejtezés kultúrájával, és például mindannyian kisebb autóval járnánk, akkor talán rövidesen jobb, otthonosabb világban élhetnénk.

De a pápa által felmutatott prófétai jelet egyelőre – a saját kényelmünk feláldozása árán – csak kevesen követtük.

