Püspöki áldással kezdődött az „Összefogás az emlőrák ellen” szimpózium és séta Debrecenben

A rendezvényen a szimpózium házigazdái, orvosok, ápolók, gyógyultak, gyógyulásra vágyók vettek részt, és közös erővel hívták fel a figyelmet a szűrés fontosságára, a betegség megelőzésére.

A régi városháza tanácstermében tartott szimpóziumon elsőként Seszták István görögkatolikus főhelynök Kocsis Fülöp érsek-metropolita üzenetét tolmácsolta. A Hajdúdorogi Főegyházmegye főpásztora azt hangsúlyozta, Isten mindig teljes nyitottsággal figyel ránk, meghallgat, lehetőséget ad a fejlődésre, a kibontakozásra.

Mi, emberek sokszor elutasítjuk azt, ha valaki más, mint mi, vagy legalábbis eltávolodunk tőle. Ebből adódik az is, hogy a hasonló sorsú emberek hamar egymásra találnak, jobban megértik egymást. De óhatatlan az is, hogy ezzel magukat zárják ki, vagy őket zárják ki mások.

A rákellenes liga alapítóit az az összefogás és egymás elfogadására való törekvés vezethette, hogy a bajt minél hatékonyabban megelőzzék, és tegyenek a betegséggel járó elmagányosodás, valamint a közben kialakuló lelki betegség ellen.

Palánki Ferenc megyéspüspök azzal kezdte köszöntőjét, hogy a rák mint betegség nagyon rossz dolog, és utalt az Amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel című könyvre. Sokszor föltesszük a kérdést: miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? A szerző erre azt írja, hogy nem tudjuk a választ, de a valódi kérdés az: amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, azok megmaradnak-e jó embereknek?

Az embernek ehhez segítségre van szüksége, amelyet az orvosoktól, ápolóktól, tudósoktól vár. A könyv szerzője azt is írja, hogy az Isten válasza az ember imádságára egy másik élő ember, azok, akik azon dolgoznak, hogy meggyógyítsák a betegeket. Legyünk Isten válaszai, hogy küldhessen bennünket azokhoz, akik bajban vannak, és a betegséget, a szenvedés keresztjeit hordozva hasonlítanak Jézus Krisztusra – fogalmazott a megyéspüspök.

Fekete Károly református püspök egy már gyógyult ismerőséről beszélt, akinek a szanaszét levő családja a betegsége alatt összefogott, így az a gyógyulás egyik tényezője volt. A betegség megszervezte a családot. Ez a beteg asszony akkor került igazán közel az Úristenhez, amikor a legnehezebb napokat élte át, mint ahogyan az evangéliumban olvassuk: „Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.” (Mk 5,33) Ez az asszony is elmondta Jézusnak a teljes igazságot, hogy ő hogyan nem tett meg mindent azért, hogy ez ne következzen be, és hogyan tett meg sok mindent, hogy ez ne fokozódjon, és ezért elkezdett magára vigyázni. Az odafigyelés azt eredményezte, hogy meggyógyult. Mindez tíz éve történt, és azóta is egészséges. Jézus „fejezte be” ezt a történetet, azt mondva: „Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” (Mk 5,34)

A rendezvényt Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke nyitotta meg, és köszönetet mondott a debreceni alapszervezetnek, akik olyan segítő közösséget alkotnak, amely az évek során nélkülözhetetlenné vált az egészségfejlesztésben, hidat képezve a betegek és az egészségügyi személyzet között.

Az elnök rámutatott, hogy minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja. A sokak által ismert rózsaszín szalag a korai felismerés fontosságára és a megelőzésre hívja fel a figyelmet, mert az időben felismert betegség a legtöbb esetben gyógyítható.

Statisztikai becslések alapján 2040-re megduplázódik az újonnan diagnosztizált daganatos betegek száma. Ezen túlmenően a betegek közel 60-70 százaléka meggyógyítható, vagy legalábbis a betegség krónikussá tehető.

Kossa György személyes tapasztalatát is megosztotta a jelenlévőkkel. Nagyszüleit és szüleit igen korán elveszítette rákos megbetegedés miatt. Édesanyja a betegágyán azt mondta neki: „Kisfiam, az élet nagyon gyorsan elmegy, éld meg a mindennapokat, és legyél mindig ember, minden körülmények között.”

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere házigazdaként köszöntötte a szimpózium résztvevőit. Hangsúlyozta, minden nyolcadik nő érintett ebben a betegségben, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk magunkkal, mert ha nem tesszük, akkor családok mehetnek tönkre.

A rendezvényen ezután előadások hangzottak el, majd a „Rózsaszín séta” következett a Kossuth térre. A program zenés elcsendesüléssel záródott a református Nagytemplomban.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír