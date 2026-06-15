Püspöki szentmise és körmenet a Fatimai Szent Szűz tiszteletére Nagyváradon – KÉPRIPORT

Külhoni – 2026. június 15., hétfő | 16:05
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A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére június 13-án, szombaton 17 órakor rózsafüzért mondtak, majd Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a nagyváradi székesegyházban. Ezt követően körmenetet tartottak a Szűzanya szobrával a püspöki palota kertjében.

Az eseményre meghívást kaptak a plébániai kórusok, akik a rózsafüzér tizedei között, illetve a körmenet után az általuk előkészített énekekkel köszöntötték a Boldogságos Szűzanyát.

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A szentmisén Böcskei László megyéspüspök elmondta: „Amikor erről az ünnepről hallunk, és próbáljuk megközelíteni, akkor arra gondolhatunk, hogy az Isten által megérintett ember teljes egészében átalakul. Megváltozik a gondolkodása, megváltoznak cselekedetei, viszonyulása a világ történéseihez. Más szóval élve úgy szoktuk mondani, megváltozik a szíve.”

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a székesegyházhoz a Fatimai Szent Szűz köszöntésére.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala 

Magyar Kurír

#Szűz Mária

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