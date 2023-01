Püspöki szentmisén mondtak hálát az elmúlt évért a hívek Szegeden

Ma van karácsony hetedik, vagyis utolsó előtti napja, de ma este azért jöttünk mindannyian erre a szentmisére, az esztendő fordulóján, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt évért és kérjük áldását az új esztendőre – mondta el Kiss-Rigó László.

A főpásztor prédikációjában hangsúlyozta: Jézus életével, halálával, feltámadásával és tanításával is új utat nyitott meg az emberiség minden tagja számára, Isten mindannyiunkat testvérének fogadott. Hozzátette, a Megváltó születése, halála és feltámadása megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy Isten gyermekeiként élvezhessük a szabadságot, valamint örökösei legyünk. Ez kell legyen életünk célja.

Az esztendő fordulója minden vallásos megfontolástól függetlenül emlékeket ébreszt bennünk, érzelmi töltést generál, a következő évet tekintve pedig vannak vágyaink. Éppen ezért ebben a néhány órában fogékonyabbak vagyunk arra, hogy figyeljünk az Istennel való kapcsolatunkra, hogy tudatosabban éljük meg azt – mutatott rá Kiss-Rigó László.

A szeged-csanádi püspök szerint szilveszterkor négy attitűdnek kell szerepet játszania az életünkben. Egyik a kérés, vagyis kérjük Istentől azt, hogy segítsen és erősítsen meg minket, hogy olyan körülmények között élhessünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a következő évben lelkileg, szellemileg és fizikailag is gazdagodjunk. A másik, amire ilyenkor ügyelni kell, az a hála, vagyis mondjuk hálát Istennek azért, hogy az elmúlt esztendőben gazdagabbak lettünk lelkileg és szellemileg, hogy létet kaptunk tőle.

Ugyanakkor bocsánatot is kell kérnünk Istentől azért, mert nem mindig éltünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket tőle kaptunk, valamint a mulasztásainkért, a hibáinkért és bűneinkért is bocsánatot kell kérnünk. Végül pedig a dicsőítésre is helyezzünk hangsúlyt, vagyis ismerjük el, hogy ő végtelenül több, mint mi, végtelen szeretet van benne.

A szentmisét követően hálaadást is tartott a szeged-belvárosi plébánia közössége, az szertartást Kondé Lajos plébános vezette.

Forrás: Délmagyar.hu / Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Karnok Csaba

