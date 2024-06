Püspöki szentmisével búcsúztatta a tanévet a Gál Ferenc Egyetem Szegeden

Dux László rektor úgy fogalmazott összegzésében, hogy soha nem látott létszám-növekedéssel kezdődött meg a 2023/24-es tanév az egyetemen: 1091 hallgató iratkozott be a GFE négy karára, így két és félszeresére nőtt a hallgatói létszám az előző tanévhez képest. Szegeden, Szarvason, Gyulán és Békéscsabán a kétszáz oktató összesen 1800 hallgató képzését végezte a tanév folyamán. Arra is kitért, már most látszik, hogy az egyetem népszerűsége az aktuális felsőoktatási felvételi eljárásban sem csökkent, sőt a pedagógusképzésen több száz fővel bővült a jelentkezők száma.

A most zárult tanév fontosabb eseményei között említette a lezajlott konferenciákat, amelyekkel már a magyarországi egyházi felsőoktatás kezdetének 2030-ban esedékes 1000., valamint Szegedre kerülésének 100. évfordulója megünneplésére kezdték meg az előkészületeket.

A hallgatók dobogós helyezéseket értek el országos megmérettetéseken a versmondástól az elsősegélynyújtó versenyekig; társszervezőként jótékonysági futóversenyek bevételével a nagycsaládokat és az állami gondoskodásban élő gyerekeket támogatták; emellett az egyetem a kárpátaljai magyar hadiárvák kiemelt támogatásáért is elismerést kapott.

Együttműködési megállapodást írtak alá többek között a római Pápai Szalézi Egyetemmel, a hódmezővásárhelyi és gyulai szakképzési centrummal és a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társasággal. Kormányzati és európai uniós támogatásból javában zajlik a GFE békéscsabai főépületének és szarvasi sportlétesítményének felújítása.

A rektor arról is beszámolt, hogy bővül az egyetem képzési palettája, már megjelent például az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés, valamint a gyermekvédelmi szakellátási specialista továbbképzési szak elindítását is kezdeményezték, idén ősztől pedig a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumnak is fenntartójává válik a GFE.

Dux László elmondta, idén a diplomaátadó ünnepségeken csaknem háromszáz hallgató veheti át az oklevelét. Közülük 35 hitéleti és világi szakokon végzett hallgató ezt pénteken a dómban tehette meg; a frissen végzettek mellett a tanévzáró ünnepségen a díszdiplomásokat is köszöntötték, akik 50–70 évvel ezelőtt kaptak oklevelet. A díszdiplomákat Kovács József általános püspöki helynök, a GFE Teológiai Karának dékánja Dux László rektorral együtt adta át.

A Te Deum alkalmával kitüntetéseket is átadtak: rektori oklevelet vett át Babák Mihály, Szarvas polgármestere, a GFE „Kiváló gyakorlóhely” elismerést adományozott a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumnak, valamint a Dugonics András Piarista Gimnáziumnak. Oktatói emlékérem kitüntetéssel Borbola Gábor pedagógus, hallgatói emlékérem kitüntetéssel Csikós Dominika munkáját ismerték el.

Forrás: Délmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Karnok Csaba



Magyar Kurír