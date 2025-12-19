Rangos elismerést kapott a Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat egyik nevelőszülője

A Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat nevelőszülője, Szabó Aranka Pintér Sándor belügyminiszter döntése értelmében miniszteri elismerő oklevelet kapott több mint tízéves nevelőszülői szolgálatáért.

Az elismerés annak az odaadásnak és elkötelezettségnek szól, amivel Szabó Aranka a rábízott gyermekekkel törődik. A kicsik – az elmúlt évek során több mint húszan – nála szeretetteljes és gondoskodó környezetben növekedhetnek, biztonságban és elfogadásban fejlődhetnek. Több sikeres hazagondozás, illetve örökbefogadás történhetett meg Szabó Aranka közreműködésével.

A gyerekek közül többekkel ma is aktív kapcsolatot ápol, szívvel-lélekkel követi az egykor rábízottak sorsát. A jelenleg nála nevelkedő gyermek szüleit is igyekszik segíteni, lehetőségeihez mérten támogatni, hogy így is előmozdítsa a kislánynak a családjába való visszakerülés lehetőségét.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír