Rekordközeli érdeklődés a felsőoktatásban – Tovább erősödik a Pázmány népszerűsége

Az egyetem 2026 szeptemberében induló képzései iránt jelentős az érdeklődés: összesen több mint 24 ezer jelentkezés érkezett, és mintegy 5200 felvételiző első helyen jelölte meg a Pázmányt. A folyamatosan erősödő jelentkezői bizalom egyértelműen visszaigazolja az egyetem vonzó, értékalapú és magas színvonalú képzési kínálatát.

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (BTK) továbbra is az egyetem legnépszerűbb kara: több mint 19 ezer jelentkezést regisztráltak, ami mintegy 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az első helyes jelentkezések száma meghaladta a 3800-at, ami 12 százalékos emelkedést mutat.

A BTK képzései közül idén is kiemelkedő érdeklődés övezte a pszichológia alapszakot, amely továbbra is a legkeresettebbek közé tartozik. Emellett a kommunikáció- és médiatudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a gyógypedagógia, valamint az óvodapedagógus szakok is rendkívül népszerűek voltak.

Mesterképzési szinten szintén erős a kereslet: a pszichológia, a művészettörténet, a gondoskodáspolitikai tanulmányok és a mentálhigiénés családkonzulens szakok iránt sokan érdeklődtek. Külön figyelmet érdemel az irodalom–lélektan mesterszak, amely az új képzések közé tartozik, valamint a modern Közel-Kelet tanulmányok mesterszak, amely ismét jelentős érdeklődést váltott ki.

A Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) képzései iránt szintén erősödő érdeklődés mutatkozik: a 2026. március 16-i adatok alapján eddig 4694 jelentkezés érkezett, ami mintegy 5 százalékkal haladja meg a tavalyi nyitó adatokat.

A karon belül továbbra is a jogász osztatlan képzés a legkeresettebb, amelyre több mint 3800 jelentkezést regisztráltak – ez szintén 5 százalékos növekedést jelent. Az igazságügyi igazgatási alapszakra 800 jelentkezés érkezett, ami 7 százalékkal magasabb az előző évinél, míg a Master of Business Administration (MBA) szakon 83 jelentkezőt tartanak nyilván, nagyjából a tavalyi szintnek megfelelően.

Különösen figyelemre méltó az első helyes jelentkezések számának növekedése: mind a jogász osztatlan szakon, mind az igazságügyi igazgatási alapszakon 9 százalékkal többen jelölték első helyen a képzéseket. Jogász szakra 1065, igazságügyi igazgatási alapszakra 146 első helyes jelentkező jutott, míg az idén kizárólag levelező munkarendben meghirdetett MBA-szakot 28-an jelölték meg első helyen. Összességében a kar képzéseire több mint 1200 elsőhelyes jelentkezés érkezett.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE ITK) iránt szintén jelentős az érdeklődés: közel 1000 jelentkezés érkezett, az első helyes jelentkezők száma pedig megközelítette a 150 főt. Ez is azt mutatja, hogy a műszaki és informatikai képzések iránti kereslet továbbra is erősödik.

Az idei felvételi eredmények egyértelműen visszaigazolják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem erősödő piaci pozícióját: az intézmény nemcsak stabilan teljesít hagyományosan népszerű képzési területein, hanem innovatív szakjaival is egyre szélesebb hallgatói kört szólít meg. Az országos rekordhoz közeli jelentkezőszám mellett elért növekedés különösen jól mutatja a Pázmány növekvő vonzerejét és versenyképességét a hazai felsőoktatási térben.

